159e vente des vins des Hospices de Beaune : 4 stars dont Gérard Depardieu et Tony Parker présideront la vente

Beaune, France

Lors d’une conférence de presse organisée chez Christie‘s à Paris, le détail de la 159e vente des vins des Hospices de Beaune a été dévoilé.

Il y aura du beau monde

Cette année, les personnalités qui vont présider la vente : l’acteur et producteur Gérard Depardieu et le basketteur Tony Parker au profit de l’institut du cerveau et de la moelle épinière ; également, l’animatrice télé Ophélie Meunier et l’acteur et humoriste Francois-Xavier Demaison pour l’association autour des Williams, au profit d’enfants atteints d’une maladie génétique rare.

Une vente composée de 589 pièces, 118 de vin blanc et 471 de vin rouge, une vente émaillée cette année d’une polémique autour du dispositif sécuritaire : elle a lieu le week-end du 16 et 17 novembre, un an pile après la première journée de mobilisation des Gilets jaunes.

Une vente un an après les Gilets jaunes

Renforcer le filtrage et la surveillance des accès notamment était le point d’achoppement entre le maire de Beaune Alain Suguenot et le préfet de Côte-d’Or, chacun se renvoyant la balle.

Une chose est sûre nous avait-on assuré alors : il n’a jamais été question d’annuler la vente selon Alain Suguenot, et les effectifs de maintien de l’ordre seront bien là pour veiller à la sécurité des 100.000 visiteurs attendus.