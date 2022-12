16 degrés dans les chambres ! des locataires stéphanois lancent une pétition pour réclamer du chauffage

Même collé au radiateur, on sent le froid chez Jocelyne et son voisin Serge

Dès que l'on entre chez Jocelyne, l'une des locataires du numéro 6 de la rue de l'Université à Saint-Etienne, on sent le frais : ce jour-là il fait à peine 17 degrés. "J'ai un sous-pull en laine, un pull, un collant, des chaussettes et un jean !". Le plus froid c'est dans la chambre, où la température est descendue à 14 degrés. "En ce moment je garde mes petites-filles et on est obligé de dormir toutes ensemble, avec le chien, pour se tenir chaud".

Jocelyne a aussi sorti un radiateur électrique, pour chauffer la salle de bain, elle a tenté de mettre des plaques d'aluminium sur les murs, pour stopper le froid et comme certains de ses voisins, elle n'hésite pas à laisser le four allumer plus longtemps lorsqu'elle cuisine : "On nous dit qu'il faut faire des économies d'énergie et voilà à quoi on en est réduit", soupire-t-elle.

Une pétition pour tenter de faire bouger les choses

Tous les habitants de la rue sont concernés et tous en ont marre d'appeler Dalkia, l'entreprise chargée de l'entretien de l'installation : "On appelle, on nous donne un numéro et puis rien, explique Antoinette, et quand ils viennent ils n'arrivent pas à purger les radiateurs car ils sont trop bouchés, donc ça ne change rien". "Le problème c'est qu'on paie comme si on était chauffé", renchérit Serge, qui a subit une hausse de ses charges. "Les F3 ont pris 83 euros et les F6 ont été augmenté de 150. C'est aberrant !"

Alors les habitants s'organisent et tentent de faire avancer les choses en faisant signer une pétition, qu'ils remettront à leur bailleur en début d'année prochaine.

Tous les immeubles de la rue de l'Université à Saint-Etienne sont concernés par ces pannes de chauffage © Radio France - Aurélie Jacquand

De nouveaux radiateurs au printemps 2023

Une situation qui pousse certains à partir. Jocelyne l'envisage et elle constate : "Il y a au moins cinq appartements vides. Quand les gens partent ou décèdent, ils ne sont pas remplacés, alors que les appartements sont biens, mais il y a ce problème de chauffage".

Le bailleur social, Habitat et Métropole, ne reste pas sourd face à la situation, il explique être au courant et subir la vétusté de l'installation. "La qualité de l'eau a changé ces dernières années et ça a créée des dépôts qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est pour ça que l'on n'avait pas programmé plus tôt les changements de radiateurs, car ça s'est révélé récemment", explique Marie-Laure Vuittenez, directrice générale du bailleur.

Elle assure que les radiateurs seront changés à partir du printemps prochain et qu'en attendant, si Dalkia ne trouve pas de solution, des radiateurs d'appoint seront distribués aux locataires et les charges seront revues à la baisse afin de ne pas faire peser les hausses de factures sur les habitants.