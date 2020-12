Un jouet sur huit vendu en France présente des anomalies de sécurité, selon la répression des fraudes

16% des jouets se sont révélés non-conformes et dangereux.

Un jouet sur huit vendu en France présente des anomalies de sécurité. A une semaine de Noël, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) met en garde les consommateurs contre l'achat de jouets dangereux pour les enfants, dans une enquête révélée en exclusivité par France Inter ce jeudi.

Sur les 10 200 contrôles effectués dans 3 254 magasins, 12,6 % des objets contrôlés présentaient des anomalies de sécurité. Toutes ne relèvent pas forcément du risque réel pour l'enfant, comme par exemple les problèmes d'étiquetage. Plus inquiétant : 16% des 760 jouets analysés en laboratoire se sont révélés non-conformes et dangereux. Parmi les dangers recensés par la DGCCRF, on retrouve des déguisements en tissu synthétique inflammable, des trottinettes instables, des risques d'étouffement liés au rembourrage de certaines peluches ou encore des rétines abîmées par des LED trop puissantes.

La répression des fraudes alerte en particulier sur la présence de petits éléments dans les jouets destinés aux moins de 3 ans, qui peuvent être avalés par les tout-petits et provoquer là-aussi des risques d'étouffements. D'autant que les avertissements liés à l'âge sont parfois absents de certains jouets ou inadaptés sur d'autres. Le DGCCFR relève ainsi l'utilisation abusive de mention de sécurité 0/3 (jouet non adapté aux enfants de moins de 3 ans). Elle apparaît sur de nombreux jouets manifestement destinés à des enfants plus âgés.

À la suite de ce volet de contrôles, plus de 117 000 produits ont été détruits dont 32 962 peintures aux doigts, 20 270 "slimes" (pâte gluante utilisée dans les boîtes à prout), 14 363 peluches, 9 700 déguisements, 3 217 palettes de maquillage et 1 400 poupées.

Jusqu'à 75% de jouets non-conformes sur internet

La Direction générale de la répression des fraudes attire particulièrement l'attention sur les achats en ligne où les jouets ont tendance à être moins conformes que ceux vendus en magasins. "Nous avons constaté, pour certains jouets, des taux de non-conformités qui pouvaient atteindre plus de 75%", averti Romain Roussel, directeur de cabinet à la DGCCRF.

La DGCCRF conseille de privilégier les sites que l'on connaît, dont les vendeurs sont clairement identifiés et de préférence des jouets fabriqués dans l'Union européenne, "ce qui présente des garanties supérieures en terme de respect de la norme CE", précise Romain Roussel.

Dans son enquête, la DGCCRF met en garde contre les petits fabricants artisanaux, auto-entrepreneurs, discounteurs et leur méconnaissance de la réglementation obligatoire en matière de sécurité, tout comme l'absence de traçabilité des jouets qu'ils commercialisent.