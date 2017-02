16 équipes Pro pour le circuit de la Sarthe du 4 au 7 avril

VIDEO : Gérald Feuvrier, président du comité d'organisation du circuit de la Sarthe nous présente l'édition 2017.

Gérald Feuvrier, président du comité d'organisation du circuit de la Sarthe Pays de la Loire nous présente les temps forts de l'édition 2017 de cette course cycliste qui aura lieu du 4 au 7 avril.

Des côtes à 18%

"Avec un départ de Pouzauges, c'est la première fois que nous allons faire une étape essentiellement en Vendée" nous dit Gérald Feuvrier, président du comité d'organisation du circuit de la Sarthe Pays de la Loire. "On passera près de Mont Mercure avec des côtes de plus de 18%. Je pense que ça va faire mal aux jambes et dès cette première étape, on devrait voir les hommes forts". Le circuit passera ensuite par Ligné, Angers, avant de rejoindre la Sarthe le dernier jour entre l'abbaye de l'Épau et St-Calais.

Vockler annoncé mais pas confirmé

16 équipes ont confirmé leur présence comme la FDJ, Movistar, ou encore Direct Énergie. "Il faut attendre la fin de Paris/Nice" (du 5 au 12 mars) souligne Gérald Feuvrier, président du comité d'organisation du circuit de la Sarthe Pays de la Loire "pour connaître la liste des engagés. La saison a commencé déjà depuis plusieurs semaines et d'ici avril, il y aura des blessés, des malades donc il faut attendre la fin de Paris-Nice pour savoir qui viendra sur la course. Thomas Vockler est sur l'affiche de l'édition 2017 du circuit de la Sarthe mais sa présence n'est pas confirmée. "J'ai voulu faire un petit clin d'œil sur l'affiche car il est vendéen, ça va être sa dernière saison. Il y a de grandes chances qu'il soit avec nous mais c'est vrai que je n'ai pas encore reçu sa participation officielle. Je pense qu'il va vouloir faire un petit clin d'œil à la Vendée avant de partir".