16 petits Lorrains en route vers le pays du Père Noël

Les enfants et leurs accompagnateurs avant le départ pour la Laponie

Direction le Pôle Nord ! Rose, 6 ans, n'en revient pas : "ça va être trop cool ! Je vais voir le Père Noël, le vrai !" La petite fille a pris le bus mardi matin au départ de Metz, direction Nancy puis Paris, avant de s'envoler pour la Laponie, avec quinze autres enfants suivis par le service de cancérologie pédiatrique du CHRU Nancy-Brabois. Un périple en Finlande organisé par l'association Rafaël Lorraine , qui réalise les rêves des enfants malades en proposant des spectacles, des sorties, des voyages ou des rencontres avec des stars...

"Quand on veut faire plaisir à des petits entre 3 et 10 ans, la Laponie est une destination évidente" sourit Denis Bettinger, le président de l'association Rafaël Lorraine, "il y a la magie, on va arriver sous la neige, ça va être extraordinaire."

Au programme, bien évidemment, une rencontre avec le Père Noël, mais aussi une promenade en traineau avec ses rennes. Le retour en Lorraine est prévu samedi , avec des souvenirs et des étoiles plein les yeux.