16 réfugiés afghans sont arrivés ce samedi à Besançon

16 afghans évacués de leur pays pour être accueillis en France après la conquête du pouvoir par les talibans en Afghanistan sont arrivés ce samedi 28 août à Besançon. Ils sont pris en charge dans un premier temps par les services de la préfecture du Doubs. La maire de Besançon, Anne Vignot, avait annoncé il y a quelques jours que la capitale comtoise était prête à accueillir des réfugiés afghans. Une réunion est prévue ce lundi 30 août entre la préfecture et la municipalité pour voir comment la ville va participer à leur accueil.

Une réunion dès lundi pour organiser l'accompagnement de ces réfugiés

"C'est l'Etat qui assure pour l'instant leur hébergement d'urgence" explique Anne Vignot, " j'ai échangé aujourd'hui avec le préfet, et dès lundi on va regarder comment organiser un accompagnement plus adapté". La priorité pour la maire de Besançon est de définir quel profil socio-professionnel les uns et les autres peuvent avoir, et de mettre ces personnes "le plus vite possible en relation avec des milieux qui peuvent répondre à leurs compétences et à leur savoir-faire".

"On avait dit qu'on contribuerait" ajoute Anne Vignot, "c'est normal qu'on soit là, on a la chance d'avoir un pays qui a dans sa constitution le droit d'asile, et il est normal qu'on mette tout en oeuvre pour l'exercer".