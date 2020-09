160 majeurs isolés réclament leur titre de séjour à Clermont-Ferrand

A Clermont-Ferrand, une centaine de personnes s'est réunie ce samedi 26 septembre matin devant la préfecture du Puy-de-Dôme pour demander la régularisation de jeunes majeurs étrangers. Ils sont une cinquantaine de majeurs isolés dans la manifestation mais au total ils sont environ 160 à Clermont-Ferrand à réclamer un titre de séjour.

Une rencontre avec le Préfet doit se tenir prochainement

Karim Keita est originaire de Côte d'Ivoire, à 18 ans il a un CAP en Charpente mais sans titre de séjour, il a des difficultés à trouver un emploi : "Ça m'a fait perdre beaucoup de travail parce que certains patrons ont peur de nous prendre sans titre de séjour. J'ai perdu deux ou trois boulots à cause de cela. D'autres patrons me disent qu'il faut le permis de conduire pour être embauché mais sans titre de séjour je ne peux pas passer le permis de conduire. Toutes les portes nous sont fermées. On dénonce cette situation parce qu'on en a marre."

Plusieurs associations sont venues soutenir ces jeunes majeurs isolés lors de la manifestation, l'Unef, Réseau éducation sans frontière, Saje, Collectif citoyen 63, Soasa ou encore la Cimade. Marie Guillerminet est militante à la ligue des droits de l'homme et membre du Réseau Education Sans Frontière, pour elle ces jeunes accumulent les difficultés sans titre de séjour : "Cela leur complique beaucoup la vie. Ils se plaignent beaucoup de ne pas pouvoir passer le permis de conduire c'est très gênant parce qu'ils travaillent sur des chantiers ou dans des commerces et ils ont besoin du permis pour rejoindre leur lieu de travail. Ils n'ont pas le droit aux allocations logement donc s'ils veulent avoir le moindre bout de logement ils paient plein pot. Pour trouver un travail c'est aussi compliqué, allez chercher un travail en disant à un patron que mon droit au séjour et au travail est de trois mois, cela n'incite pas à l'embauche." Lors de la manifestation devant la préfecture du Puy-de-Dôme, ces majeurs isolés ont obtenu un rendez-vous avec le Préfet la semaine du 5 octobre.