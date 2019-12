160 millions d'euros pour les quartiers Beaulieu et Saint-Jean - Saint Jacques à Châteuroux

Châteauroux, France

Finies les barres d'immeubles qui explosent, remplacées par des barres d'immeubles un peu moins hautes mais quasi identiques. Terminés les petits appartements avec baignoires dans la salle de bain : "Les temps ont changé ! quand on construisait ces barres, elles étaient ultra modernes et le luxe était d'avoir une baignoire. Mais les familles ont vieilli et aujourd'hui, ils nous demandent des douches à l'italienne" souligne en souriant Gil Averous, le maire de Châteauroux.

Et pour relever le défi, la convention prévoir de débloquer 160 millions d'euros pour les quartiers de Beaulieu et Saint-Jean/Saint-Jacques.

Alors, pour répondre au mieux aux demandes des habitants, le plan de rénovation urbaine a été construit en concertation avec eux. "On se disait par exemple qu'il n'y avait plus de grandes familles comme avant et que donc nous pouvions aller vers des logements plus petits, explique Alain Chevolleau, directeur de la SCALIS à Châteauroux. Mais on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de familles recomposées, avec le Papa qui reçoit les enfants de sa première union un weekend, et puis le weekend suivant c'est au tour des enfants de la première union de la Maman... Le mieux, c'était donc de construire avec les habitants !"

Encourager les entreprises à revenir

L'autre priorité est de favoriser la mixité sociale et géographique de ces quartiers. Pour cela, les bailleurs sociaux insistent sur la nécessité d'encourager l'implantation de lieux culturels et sportifs mais aussi d'entreprises, d'artisans, qui créeront à la fois de l'emploi et une vie économique et commerciale sur place.

"On ne veut plus entendre les gens nous dire "je veux habiter à Châteauroux, mais pas à Beaulieu ou Saint-Jean !", nous voulons véritablement changer l'image de ces quartiers et montrer aux nouveaux habitants qu'on s'y sent bien" insiste Gil Averous.

Des habitats éco responsables

Signe des temps aussi : la ville mise sur des logements éco responsables. Il s'agit par exemple de réutiliser le plus possible l'eau de pluie pour arroser les espaces verts, d'installer des panneaux solaires sur les toits, d'imaginer des puits canadiens pour réchauffer l'air des maisons ou encore de faire poser des vitres conçues pour retenir la chaleur et mieux isoler les logements. "Il y a beaucoup d'expérimentation à faire. Aujourd'hui, c'est indispensable, nous devons aller vers du logement à énergie passive, qui produit plus qu'il ne consomme" souligne Alain Chevolleau.

Le chantier devrait débuter tout début 2020 et durer jusqu'en 2026.