160 nouveaux CRS et gendarmes mobiles déployés dans la métropole lilloise dès septembre

Bientôt plus de CRS et gendarmes mobiles dans la métropole lilloise. Le ministre nordiste de l'intérieur Gérald Darmanin l'annonce, ce dimanche 21 août dans le Journal du Dimanche. Lille fait partie des 6 métropoles françaises choisies pour installer de nouvelles unités mobiles de forces de l'ordre "dès septembre".

Deux unités mobiles à demeure

Deux unités de forces mobiles, soit 160 gendarmes et policiers spécialisés dans le maintien de l'ordre public, seront déployés à Lille et ses alentours, sur un modèle déjà expérimenté à Marseille. "J'ai décidé d'en laisser à demeure dans les métropoles pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains", explique l'ancien maire de Tourcoing, qui y voit "un changement radical pour imposer un serrage de vis aux délinquants".

La préfecture des Hauts-de-France souligne de son côté "un renfort majeur pour la sécurité des habitants". "Tous les points sensibles de la Métropole lilloise seront concernés dans les mois qui viennent", ajoute-elle sur Twitter.

