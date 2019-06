160 nouveaux pompiers-volontaires dans la Loire

Saint-Étienne, France

La cérémonie annuelle d'intégration devant les familles et les officiels avait lieu ce samedi dans la cour du centre départemental de secours et d'incendie de la Loire. 160 pompiers-volontaires ont reçu officiellement leur écusson. Parmi eux, 57 femmes, 22 anciens jeunes sapeurs pompiers, et 5 volontaires de service civique. Le plus âgé à 50 ans, la plus jeune 16 ans.