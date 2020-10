Mineurs Isolés : Hébergeurs Solidaires 53 lance un appel à l'aide

L'association Hébergeurs Solidaires 53 lance un appel aux dons et recherche des bénévoles pour aider à l'accompagnement de la trentaine de jeunes mineurs isolés dont elle a la charge. Il manque d'hébergeurs, mais aussi de personnes pour accompagner les jeunes dans leurs démarches.

Baba et Aubin autour d'un bénévole d'Hébergeurs Solidaires

La jeune association Hébergeurs Solidaires 53, créée il y a huit mois, a besoin d'aide pour l'accompagnement de la trentaine de jeunes mineurs isolés dont elle s'occupe. Des jeunes, venus de pays africains, qui ont fui les violences, la guerre ou l'esclavage et qui sont, à présent, scolarisés en Mayenne, mais n'ont toujours pas de titres de séjour. Il s'agit d'un appel aux dons, mais aussi aux bénévoles, pour accompagner ces jeunes, dans leurs démarches administratives ou tout simplement pour une consultation à l'hôpital.

Qui sont ces jeunes?

Ils sont arrivés à Laval, souvent après un périple difficile. Ils sont seuls, sans un adulte référent. Ils sont parfois mineurs, parfois jeunes majeurs. Ils ont parfois effectué les fameux tests osseux, sensés déterminer leur âge. Ils viennent de Guinée Conakry ou du Cameroun. Mais ils sont, maintenant, scolarisés en Mayenne. Tant qu'ils sont mineurs, ils sont pris en charge par les services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Dès qu'ils deviennent majeurs, ils n'ont plus de droits, risquent de se retrouver à la rue ou d'être renvoyés dans leur pays.

Des jeunes scolarisés

L'association Hébergeurs Solidaires 53 suit une trentaine de ces jeunes. Ils sont scolarisés, le plus souvent dans des filières professionnelles, où la demande de main d'oeuvre est forte. D'après les bénévoles qui les suivent, ils sont plutôt "bons élèves". Baba, un jeune guinéen de 18 ans et demi est même délégué de sa classe et murit de grands projets pour son lycée lavallois. Mais, sans titre de séjour, il n'est pas sur de pouvoir terminer sa formation ou de trouver un emploi, même si plusieurs entreprises mayennaises sont prêtes à le prendre en stage.

Des démarches infructueuses auprès de la préfecture

Anne Guisolia membre de l'association Hébergeurs Solidaires 53 © Radio France - .

Pour Anne Guisolia, de l'association Hébergeurs Solidaires53, ces jeunes répondent à tous les critères pour être régularisés :" ils sont scolarisés, ils ont un contrat d'apprentissage, ne posent aucun trouble à l'ordre public, sont intégrés aux valeurs républicaines, pourtant, la préfecture est claire : ils doivent rentrer chez eux". En effet, en droit des étrangers, c'est le Préfet qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire, et qui est seul en mesure d'apprécier s'il doit, ou non délivrer un titre de séjour.

Appel aux dons

L'association Hébergeurs Solidaires 53 a besoin d'argent pour fonctionner. Notamment pour acheter des vêtements ou des cartes de téléphone pour ces jeunes. Si vous souhaitez donner, vous pouvez trouver tous les renseignements utiles sur le lien facebook suivant oou au 07 53 20 51 06.