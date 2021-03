Un an après le premier confinement, France Bleu Limousin célèbre "les héros de nos territoires", ceux qui ont été (et sont encore) au coeur de la crise. Ce matin, trois grands témoins du Limousin nous ont raconté leur expérience dans cette crise sanitaire.

Un an après, trois grands témoins de la crise sanitaire en Limousin racontent leur vécu

"On a été face à un tsunami !" Un tsunami qui porte un nom : le Coronavirus aussi appelé la Covid-19. Cédric Palobart, médecin anesthésiste à la polyclinique de Limoges, y a fait face. "Ici le confinement, nous a préservés, protégés. Avec des collègues nous sommes donc partis à Mulhouse pour prêter main forte." La situation est dramatique dans l'Est de la France. Les urgences et lits de réanimations sont saturés. "J'ai vu s'installer un camp médical militaire. Les hélicoptères amenaient des patients gravement malades tous les quarts d'heure."

Aujourd'hui, le médecin se réjouit d'une chose : c'est un virus que l'on connait mieux, la prise en charge est mieux maîtrisée. "Nous n'avons toujours pas de moyens curatifs mais il y a une meilleure prise en charge."

Cédric Palobart, médecin-anesthésiste à la Polyclinique de Limoges Copier

De la crise sanitaire à la crise économique

Eux aussi ont été en première ligne : les bénévoles des associations caritatives. Mireille Brechet à la tête de la Banque Alimentaire en Haute-Vienne a vu exploser le nombre de bénéficiaires : "Nous sommes passés de 400 tonnes par an à 400 tonnes par mois d'aide alimentaire. Nous nous sommes adaptés. Maintenant nous distribuons des repas au côté des associations que nous fournissions pour faire face."

S'adapter, un maître mot durant cette crise. "Il a fallu protéger nos bénévoles les plus âgés. Nous avons pu compter sur l'aide de jeunes et même de personnes au chômage." Sur la Haute-Vienne, il y a aujourd'hui 40 000 bénéficiaires, "avec beaucoup de jeunes par rapport à d'habitude" note Mireille Brechet.

"La protection de la population a été une priorité pour les élus"

Quelques jours après sa deuxième élection comme maire de Nexon, Fabrice Gerville-Reach a, lui aussi, fait face à une crise exceptionnelle : "Comme l'avait dit le Président nous sommes passés dans un monde en guerre." La priorité pour ce maire d'une commune rurale en Haute-Vienne, a été " de s'organiser dans l'urgence avec une priorité : protéger la population."

Fabrice Gerville-Bréache, maire de Nexon Copier

Une crise qui a mis en avant le manque de moyens des territoires. "Nous n'avions pas masque, rien n'était prévu. Nous nous sommes organisés seuls par moment. Dès la fin avril, pendant le premier confinement, nous avons d'ailleurs été l'une des premières communes rurales à avoir commandé et distribué des masques à la population. Cela pèse sur les finances, même si l'annulation de plusieurs événements a permis de faire quelque économies."

Si parfois on compare Mireille, Cédric ou Fabrice à des héros, tous les trois estiment au contraire avoir simplement fait leur devoir pendant cette crise sanitaire hors-norme.