"Les violences urbaines relayées par les médias sont reproduites par mimétisme ou par connerie"

L'émotion et la colère des syndicats de policiers reste très forte ce mardi 11 mai après la mort de leur collègue. Ils étaient reçus la veille par le premier ministre Jean Castex et ses ministres de l'Intérieur et de la Justice. Qu'en retient le secrétaire régional du syndicat SGP Police en Bourgogne-Franche-Comté ? Christophe Fernandez était dans les studios de France bleu Bourgogne ce mardi.

Comment le meurtre de ce policier avignonais est il perçu en Côte-d'Or ?

C'est un acte horrible et barbare comme en parlent de nombreux collègues. On a tous une énorme compassion pour la famille, lour nos collègues avignonais impactés. On a aussi effectivement un sentiment de colère mais surtout l'envie que la justice et notre société républicaine soient extrêmement fermes. On aura peut-être un passage à une réponse judiciaire fort qui permette à notre société de rétablir les choses. La loi doit être respectée, peine minimale ou pas, peu importe, mais il s'agit ici d'un criminel qui doit être jugé comme tel !

C'est la peur qui domine aujourd'hui quand on intervient sur le terrain ?

La peur non, des appréhensions oui. Forcément et naturellement car plus une société devient violente, plus l'intervenant a des réflexes de protection. C'est humain, pour autant, nos collègues restent professionnels et aguerris sur toutes les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Ils sont lucides, soudés, forts, résistants mais jusqu'à un certain point. Il suffit d'un drame pour que ça puisse basculer.

Les confinements ont t'il aggravé les choses ?

Nous avons tous subi ses conséquences et ça peut effectivement modifier certains comportements. Ils ont pu fragiliser des gens un peu perturbés pour s'inscrire dans des dérives. Il y a même eu cette première à Montbard où des gendarmes ont été caillassés. Sommes nous en train de nous inscrire dans une banalisations de ces violences urbaines relayées par les médias et qui sont reproduites par mimétisme ou par connerie, il n'y a pas d'autres mots, chez certains jeunes ou moins jeunes. On s'inscrit aussi certainement dans une forme de petits ou gros trafics de stupéfiants ou autre. Cela mérite vraiment un travail de fond, et pour cela, il ne faut pas détricoter l'institution police et l'investigation.

Ecoutez l'interview complète de Christophe Fernandez