Dordogne : 163 kilos pour le premier marché aux cèpes de la saison

Avec les grosses pluies de la semaine dernière, tout le monde attendait les premières poussées. C'est chose faite : le tout premier marché aux cèpes de la saison a ouvert ce jeudi à Mussidan. Les dix apporteurs de la Double ont ramené 163 kilos de champignons. Vu le temps, la chaleur de ces derniers jours, c'est un très bon démarrage, disent les connaisseurs.

Le marché rouvre vendredi

Les premiers cèpes se vendaient entre 20 et 22 euros le kilo pour les premières catégories, et entre 15 et 18 euros pour les deuxièmes catégories.

Les organisateurs prévoient de rouvrir le marché ce vendredi, à 16h. "Après, on verra".