"Nous avons les moyens de nous protéger en tant que personnel de santé. Le vaccin c'est un viol de mon corps."

Julie témoigne anonymement et raconte pourquoi en tant que personnel soignante elle est contre l'obligation vaccinale

500 personnels soignants se mobilisent contre la vaccination obligatoire. Une manifestation aura lieu devant le Cadam à 10h ce jeudi à Nice.

"Un mouvement sur toute la Côte d'Azur"

Julie invité du 8h20 témoigne : "ce mouvement va de Cannes jusqu'à Monaco et Nice. Les professionnels de la santé se sont rassemblés et veulent faire une action en justice. Maintenant toutes les professions de santé sont représentées avec les pompiers. Nous ne sommes pas anti-vaccins mais nous sommes contre l'obligation vaccinale. Nous sommes pour la liberté de choisir.

"Le vaccin ? Un viol"

"Notre métier est de protéger les autres mais nous ne sommes pas vecteurs du virus, nous avons tous les moyens nécessaires pour ne pas contaminer. Les vecteurs sont les gens qui sont vaccinés et qui ne se protègent plus. Dans les casernes il n'y a pas eu de cluster, les infirmières sont des cosmonautes. Nous nous protégeons et nous ne voulons pas de ce vaccin dans notre corps. C'est un viol de notre corps. Nous avons les moyens de nous protéger en tant que personnel de santé."