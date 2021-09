" On a vécu un été catastrophique", jamais le refuge de la SPA à Luynes n'avait accueilli autant d'animaux

C'est un triste record que la SPA de Luynes a battu cet été. Entre le 1er mai et le 31 août, son unique refuge en Touraine a dû prendre en charge 438 animaux abandonnés. Soit une hausse de 37% par rapport à l'été 2019. Du jamais vu. En cause, effet post-confinement et phénomène de "l'animal objet".

La société Protectrice des Animaux, la SPA tire la sonnette d'alarme. Confrontée à une vague d'abandons sans précédent, tous ses refuges en France ont recueilli cet été près de 17 000 animaux de compagnie. En augmentation de 7% par rapport au dernier record de 2019.

C'est encore pire en Touraine où l'augmentation est de 37%. A Luynes, le seul refuge de la SPA dans le département a dû prendre en charge au total 438 animaux abandonnés entre le 1er mai et le 31 août. Pour en parler, sa responsable Jennifer Gavelle était l'invitée ce jeudi de France Bleu Touraine :

"On a vécu un été catastrophique. Le refuge a été saturé très tôt, dès la fin juin. Heureusement, nos SOS ont été entendus puisqu'on a bénéficié dans le même temps d'un grand élan pour l'adoption. Mais on a été à flux tendu tout le temps.

On est dans une société de consommation où les gens prennent et jettent trop facilement", Jennifer Gavelle

Je pense qu'on paye ici une sorte d'après-confinement. Beaucoup de gens ont pris des animaux durant cette période, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Sauf qu'un animal, c'est un engagement, il faut être responsable du début à la fin. Il faut bien y réfléchir avant d'adopter. Trouver un animal qui correspond à notre mode de vie.

Oui, ça nous arrive de refuser des adoptions quand on sent que les gens ne sont pas prêts à s'engager sur la durée"

Or, aujourd'hui, dans cette société de consommation, les gens prennent, jettent. Ça devient trop facile. On espère que le Sénat votera la proposition de loi qui interdira les ventes d'animaux sur Internet et dans les animaleries. Car ça permettra de ne pas prendre un animal sur un coup de tête. Quand on achète chez un professionnel ou qu'on adopte dans un refuge, on peut apporter les bons conseils. Et ça nous arrive d'ailleurs de refuser des adoptions quand on sent que les gens ne sont pas prêts à s'engager sur la durée."