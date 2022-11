Heure d'hiver et baisse de luminosité : les policiers de Bordeaux rappellent aux cyclistes les dangers

"Moins de luminosité, plus de danger". Les forces de l'ordre de Gironde ont effectué mercredi en fin de journée à Bordeaux une opération de contrôle autour de l'éclairage des deux roues. Chaque année après le passage à l'heure d'hiver, les autorités constatent un pic d'accidentalité du à la baisse de luminosité. Le nombre d'accidents bondit de 42% entre octobre et novembre, d'après les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière sur la période 2015-2019. Un phénomène qui rend les piétons, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes encore plus vulnérables.

ⓘ Publicité

Depuis le weekend du changement d'heure, la nuit semble tomber brutalement. il fait plus sombre plus tôt, ce qui peut représenter un danger à la sortie des écoles et du travail. D'où cette opération de sensibilisation des policiers bordelais présents sur le pont de Pierre à Bordeaux ce mercredi, en présence de Martin Guespereau, le préfet délégué en Gironde pour la défense et la sécurité :

"Avec le changement d'horaire, on se retrouve plongé dans la nuit, au moment de rentrer à la maison, de son travail ou de l'école. Et c'est pour ça qu'on adresse un message de sécurité routière, parce que chaque année, au moment du changement d'heure, on observe une augmentation de la mortalité des piétons, des vélos, des trottinettes, de tous ceux qui sont vulnérables dans la rue."

Opération de contrôle des deux-roues sur le pont de Pierre à Bordeaux © Radio France - Jules Brelaz

L'inquiétante surmortalité des cyclistes

Avec le développement de la pratique du vélo ces dernières années, les drames sont de plus en plus fréquents . Au niveau national, les cyclistes représentent désormais 8% de la mortalité routière. En 2021, le nombre de tués à vélo a augmenté de 40% par rapport à l'année 2019 (26 décès contre 18). Et depuis le 1er janvier 2022, les autorités dénombrent 21 victimes à vélo en Nouvelle-Aquitaine, dont trois en Gironde, selon la préfecture.

"C'est pour cela qu'on a voulu faire cette opération", explique Martin Guespereau. "Il y a des éléments obligatoires sur un vélo, l'éclairage à l'avant et à l'arrière. Des cataphotes, ces barres réfléchissantes oranges, sur les roues, et sur les pédales. C'est obligatoire. Si on n'a pas cet éclairage, on est passible d'une amende de 11 €. Une amende pédagogique comme notre opération."

La préfecture annonce que des contrôles similaires auront lieu la semaine prochaine, au retour des élèves des collèges et lycées. "Ils vont réaliser qu'à la sortie des cours, il fait déjà nuit".