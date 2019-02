16es de finale d'Europa League : le Stade rennais peut avoir des regrets face au Bétis

Rennes, France

Un match complètement fou ce jeudi soir entre le Stade rennais et le Bétis Séville en 16es de finales d'Europa League. Après avoir mené successivement 1-0, 2-0, 3-1, puis 3-2, les Rouge et Noir ont plié et n'ont pas réussi à conserver leur avance au score. Ils ne sont pas parvenus à se défaire de cette très belle équipe Sévillane.

Une mi-temps de rêve pour Rennes

Le premier but arrive très vite dans le match. Tellement vite que les quelques retardataires qui s'installaient ont dû le louper. Bien lancé dans la profondeur, M'baye Niang sert idéalement Adrien Hunou à la 2ème minute de jeu sur un centre fort devant la cage. Ça fait donc 1 à 0 et le match est idéalement lancé pour les Rennais.

Huit minutes plus tard, les Rennais récidivent et c'est par l'intermédiaire de Javi Garcia, contre son camp, qu'ils font le break. Le score est de 2 à 0 après seulement dix minutes de jeu.

Le spectacle continue dans cette première mi-temps puisque les Sévillans poussent et réduisent la marque grâce à Lo Celso, l'ancien Parisien d'un beau mouvement collectif. Les Espagnols reviennent à 2-1 après 30 minutes de jeu.

Et puis dans les dernières minutes de la première période, les hommes de Julien Stéphan amorcent une offensive. Sur la droite, Ismaïla Sarr lance Hamari Traoré dans la profondeur, une-deux entre les deux hommes dans la surface espagnole et Sarr se fait faucher juste avant d'amorcer sa frappe. L'arbitre siffle un pénalty pour les Rennais. Ben Arfa se saisit du ballon et s'en va transformer le pénalty comme un grand. Ça fait donc 3-1 à la mi-temps pour Rennes. Le match est idéalement lancé.

Une seconde période entièrement espagnole

La seconde mi-temps est l'opposée totale de la première. Les Sévillans gardent le ballon, le confisquent même avec plus de 70% de possession en moyenne. Les Rennais subissent leurs assauts mais ne plient pas. Jusqu'à cette 62ème minute de jeu où Sidnei, le Brésilien s'élève plus haut que tout le monde sur un coup franc et réduit la marque pour son équipe. On commence à trembler côté Rennais alors que le tableau d'affichage indique 3-2 pour les Rouge et Noir.

On se dit que le score ne bougera plus après tous ces revirements de situations. Mais non, dans les dernières minutes du match, les Sévillans égalisent grâce à une belle frappe du jeune Méxicain Lainez. Cette rencontre de fou se conclue donc sur un score de 3-3.

Hâte d'être au match retour, le 21 février prochain à Séville au Bénito-Vallamarin, pour un scénario encore plus incroyable.

