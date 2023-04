17.000 clients privés de téléphone et d'internet dans le sud Vendée

Les problèmes d'accès à internet et au téléphone s'enchaînent en Vendée. Dès la mi-journée ce mardi, 17.000 clients d'Orange ont été privés de téléphone fixe, mobile et d'internet autour de Fontenay-Le-Comte et Chantonnay. Le problème est venu d'une panne de courant survenue vers 8 heures sur un transformateur basse tension chez Enedis. Seulement 20 clients y sont raccordés dont une antenne Orange. La batterie mise en place par l'opérateur a fonctionné jusqu'à midi uniquement.

Tout l'après-midi, la plupart des connexions internet et des appels téléphoniques ne pouvaient pas fonctionner, quelque-soit l'opérateur. La panne a été réparée peu après 17h30.

Ce même secteur autour de Fontenay-le-Comte a été touché à deux reprises par une coupure d'internet de téléphone à l'automne 2022.

En revanche, tout est réglé depuis la mi-journée autour de Notre-Dame-de-Monts et Beauvoir-sur-Mer. Les travaux suite à la coupure survenue vendredi sur le réseau ont été effectués.