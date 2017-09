17 communes de Haute-Garonne entrent dans le dispositif " Participation Citoyenne" pour faire reculer les cambriolages

Quand les habitants participent à leur propre sécurité et alertent les forces de l’ordre sur des comportements suspects dans leur quartier, les cambriolages peuvent baisser de 40%. 32 communes de Haute-Garonne sont déjà entrées dans le dispositif.

Surveiller le passage d'un véhicule suspect dans sa rue, signaler un événement anormal dans son lotissement, cela peut aider la police ou la gendarmerie, et contribuer à faire baisser les cambriolages dans son entourage. En Haute Garonne, il y a eu près de 13 000 cambriolages l'an dernier, mais depuis le début de l'année 2017, ils ont tendance à baisser dans les résidences et les appartements, en partie en raison du dispositif "Participation Citoyenne", on parlait jusqu'ici de "voisins vigilants".

Une trentaine de communes de Haute Garonne sont déjà entrées dans ce dispositif de vigilance des habitants, dont l'effet serait très dissuasif. Il ferait baisser jusqu'à 40% les cambriolages dans les quartiers concernés.

Le panneau signale à l'entrée de la commune la participation des habitants à la vigilance citoyenne - @Préfecture Haute Garonne

Les citoyens référents au cœur du dispositif.

Depuis 6 mois, Eliane, retraitée est la "référente sécurité" dans son quartier, un lotissement pavillonnaire d'une quarantaine de maisons à Tournefeuille dans la périphérie de Toulouse . Volontaire et désignée par la mairie, elle mobilise ses voisins pour qu’ils soient plus vigilants à leur propre sécurité.

Eliane - Référente Sécurité dans son quartier à Tournefeuille Copier

En photographiant la plaque d'immatriculation d'un automobiliste suspect, Eliane a déjà réussi à déjouer un cambriolage.

Un simple coup de fil au 17, cela donne des résultats selon Bernard Clouzot le commandant de la gendarmerie d'Occitanie

"Des cambrioleurs interpellés avec leur butin, grâce à des appels citoyens" Copier

Les principes du dispositif de "participation Citoyenne" - @gendarmerie nationale

Les habitants associés à leur sécurité

Pour que ce dispositif de participation citoyenne soit efficace, il faut y associer les habitants et recruter des volontaires qui deviennent référents sécurité de leur quartier. Hélène Desmettre est la 1ere adjointe de Tournefeuille, sa commune est entrée depuis 6 mois dans le dispositif, elle a ciblé les rues où il y avait beaucoup de cambriolages, avant d’organiser la vigilance citoyenne. Encore faut-il dit-elle que les forces de l’ordre répondent à l’appel, car Tournefeuille en zone police dépend de Toulouse, elle compte évaluer l’efficacité de la réponse aux habitants.

Hélène Desmettre , 1ere adjointe à Tournefeuille Copier

17 nouvelles communes du département viennent de rentrer dans ce dispositif qui associe les habitants à leur propre sécurité, il s’agit de : Bazièges, Bazus, Blagnac, Bruguières, Caslenau d’Estretefonds, Frouzins, Grenade-sur-Garonne, Labastidette, Montastruc la Conseillère, Plaisance du Touch, Pompertuzat, Revel, Saint-Clar-de Rivière, Saint-Jory, Saint-Julien sur Garonne, Tournefeuille et Villeneuve Tolosane.