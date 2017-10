17 dauphins échoués dans le Var en moins de 2 mois

Entre le 20 août et le 6 octobre : 17 dauphins bleus et blancs se sont échoués morts sur les 30 kilomètres de plages situés entre Bandol et Hyères. Une surmortalité qui inquiète la préfecture maritime de la Méditerranée.

Après la découverte de 17 dauphins morts échoués sur les plages du Var, la préfecture maritime de Méditerranée tire la sonnette d'alarme.

Entre le 20 août et le 6 octobre : 17 dauphins bleus et blancs se sont échoués entre Bandol et Hyères

A titre de comparaison, l'an passé, il y avait eu 54 échouages de dauphins pour toute la France méditerranéenne.

C'est donc pour expliquer cette surmortalité que la préfecture maritime de Méditerranée a demandé l'ouverture d'une enquête au Groupement de gendarmerie maritime et le renforcement de la surveillance de la zone concernée.

Plusieurs cétacés présentent des blessures faisant penser à des captures par des filets de pêche

Il y aurait entre 150 000 et 450 000 dauphins en Méditerranée. 17 espèces vues en France méditerranéenne.

Si vous trouvez un dauphin échoué, la préfecture maritime vous conseille d’éviter tout contact direct avec l'animal, de prendre des photos et de relever le point précis d'échouage avant de contacter le Réseau national d'échouage.