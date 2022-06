17 pompiers de l'Indre participent pour la 1re fois au Challenge National de secours routier à Nice

C'est une première pour le SDIS 36, les pompiers de l'Indre envoient une équipe participer au Challenge national de secours d'urgence aux personnes et secours routiers. C'est la 6e édition du genre mais c'est la première fois que l'Indre y participe c'est d'ailleurs la seule équipe de Centre-Val de Loire a prendre part. Ça se passe à Nice, toute la semaine. 17 pompiers Indriens y participent.

Compétition et échange de techniques

"On va évoluer sur deux manœuvres-type : une extraction en moins de 20 minutes, une seconde extraction en moins de douze minutes de victime des véhicules." précise l'adjudant-chef Frank Messin en charge de ce challenge. La technicité et la sécurité apporté à la victime seront jugés mais l'idée n'est pas seulement de chercher la performance mais aussi d'échanger et d'améliorer certaines techniques. "On a été amené à subir sur deux ou trois interventions au niveau opérationnel, des difficultés de désincarcération parce que les véhicules ont fortement évolué. Avec un petit groupe, on a étudié un peu la question et puis on s'est rapproché de ce _challenge qui est avant tout un partage des différences SDIS de France et puis qui permet de monter en compétence nos sapeurs-pompiers_. L'intérêt, c'est de rapporter des technicités innovantes sur nos territoires."

Besoins de recrutement 100 volontaires recherchés

Ce challenge est aussi l'occasion de rappeler que les besoins sont bien présents dans le département. Aujourd'hui, il y a 1.100 sapeurs pompiers volontaires dans l'Indre. Il en manque une centaine : Un plan de recrutement sur 3 ans a été validé.

"Nous avons besoin de _jeunes sapeurs pompiers volontaires qui intègrent, après la formation des JSP, le volontariat à 17 ans, mais également des femmes, puis des personnes dans la tranche d'âge 30 40 ans, qui ont une certaine stabilité familiale et professionnelle_." détaille le Colonel Stéphane Calimache, directeur départemental du SDIS de l'Indre. "Il faut aujourd'hui qu'on travaille sur des profils types qui nous permettent d'avoir un peu plus de disponibilité sur certains créneaux horaires. C'est une formation qui est de l'ordre de trois semaines à peu près, mais qui est étalée sur trois ans pour des questions de disponibilité pour quelqu'un qui travaille. Il n'est pas question de lâcher comme ça la nature des jeunes recrues. Il y a tout, effectivement, un processus d'accompagnement et d'encadrement pour préparer ses recrues et embrasser dans sa totalité les activités opérationnelles."

Si vous êtes intéressés vous pouvez candidater directement auprès de la caserne la plus proche de chez vous ou bien sur le site des sapeurs pompiers.

L'Indre candidate pour accueillir le challenge

L'Indre sera le seul SDIS de la région Centre-Val de Loire à participer à la 6e édition du challenge national de secours routier et de secours d’urgence aux personnes et ne compte pas s'arrêter là le département ambitionne d'organiser l'épreuve d'ici 2025 ou 2026.