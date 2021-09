Mises à mal par la crise sanitaire, 170 associations se rassemblent ce week-end à Châteauroux

Le Forum des associations de Châteauroux se tient ce week-end à Belle-Isle. Deux jours pour découvrir 170 associations, dans tous les domaines: clubs de sports, santé, loisirs, culture, social. Le rendez-vous est aussi l'occasion d'un coup de pouce au monde associatif éprouvé par la crise sanitaire. Anne-Laure Baudin, la directrice de Châteauroux Events qui organise l'événement, était l'invitée de France Bleu Berry ce vendredi matin.

France Bleu Berry : Habituellement, ce forum des associations se tient tous les deux ans. Il n'aurait pas dû avoir lieu cette année. L'idée, c'est justement d'apporter un coup de pouce aux associations en difficulté ?

Oui, tout à fait. C'est une vraie volonté des élus de Châteauroux Métropole de porter un nouveau salon, un nouveau forum des associations. On sait que les associations ont beaucoup souffert avec la crise sanitaire. Certaines n'ont pas eu ou très peu d'activité depuis un an et demi. Donc il y avait une volonté de redynamiser un secteur et de leur offrir une vitrine pendant 48 heures.

Est-ce qu'il y a eu une perte du nombre d'adhérents ?

Pas forcément pour les associations qui sont présentes. C'est surtout le manque d'activité qui leur a porté préjudice. Le fait de devoir annuler un certain nombre de petites manifestations tout au long de l'année, on imagine que cela a eu des conséquences sur leur trésorerie. Et puis, le Forum est aussi l'occasion de faire la promotion de leurs activités et de glaner peut être quelques adhérents supplémentaires.

Quels types d'associations seront présentes ?

Il y a un peu tous les domaines. C'est ça l'intérêt du forum. On peut accueillir aussi bien l'enfant en bas âge que le grand-père qui va chercher une activité. On a des associations dans le domaine du sport. Bien évidemment, cela couvre l'intégralité du hall deux gymnases de Belle-Ile. Et puis, on a des associations dans le domaine du loisir, de la culture. On a des associations patriotiques également. On a tout ce qui va concerner le social, la santé, le bien-être; tout ce qui va toucher à la jeunesse et l'humanitaire.

Et ce forum, on y va pourquoi ? Pour s'inscrire ? Ou alors devenir bénévole ?

Alors, on y va pour plusieurs raisons. D'abord, pour découvrir son territoire parce que ces associations sont très nombreuses. Je suis certaine qu'en vous baladant dans les allées, vous ne connaissez pas l'ensemble des 170 associations présentes. Voilà le terreau associatif castelroussin. Et puis, on y va aussi pour s'inscrire, pour peut être découvrir une nouvelle activité pour pratiquer un nouveau sport. Voilà peut-être les bonnes résolutions de la rentrée.

Justement, ce côté sport, il y a une tête d'affiche présente et qui pourrait créer des vocations. Le nageur Camille Lacourt est présent sur le stand de Balsan'éo, c'est ça ?

Exactement, depuis trois éditions, on essaye effectivement d'accueillir une tête d'affiche. On accueille dimanche Camille Lacourt, champion qu'on ne présente plus. Il va se prêter au jeu des dédicaces dans l'après-midi. Et il va rencontrer aussi quelques associations castelroussines. On va lui faire visiter l'évènement.

Justement, l'ouverture de Balsan'éo cet été, ça crée des vocations de nageurs chez les Castelroussins. Il y a des inscriptions auprès des clubs de l'agglomération ?

Alors, j'imagine effectivement que les associations en lien avec la natation ont bien sûr bénéficié de la très belle d'année. De manière plus générale, le sport bénéficie d'un effet vitrine des grands événements cette année : les Jeux olympiques de Tokyo, l'Euro de foot et spécifiquement dans l'Indre, le passage du Tour de France. Ça peut avoir un effet pour attirer les jeunes vers certains sports.

En temps normal, ce forum attire entre 4000 et 5 000 visiteurs pendant le week-end. Avec la mise en place du pass sanitaire, vous attendez vous autant de monde cette année?

On a beaucoup de questions, en tout cas par téléphone, depuis quelques jours sur le pass. On sait que certains vont se faire tester, en tous cas ceux qui ne sont pas vaccinés, pour se rendre à l'événement. Donc, au vu du nombre d'appels, on peut s'attendre à une très belle fréquentation ce week-end.

Le forum des associations se déroule ce samedi 4 et ce dimanche 5 septembre, de 8 heures à 18 heures.