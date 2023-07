Indre : 1.700 tireurs et tireuses réunis pour les Championnats de France de tir à Déols

Huit jours de pistolet et carabine au centre national de tir sportif (CNTS). C'est le programme des championnats de France de tir qui se tiennent à Déols, près de Châteauroux. 1.700 tireurs et tireuses viennent de tout le pays pour y participer.

ⓘ Publicité

"J'ai gagné en concentration grâce au tir"

En ce début de compétition, les jeunes sont à l'honneur. Les épreuves s'enchaînent pour les cadets, de 15 à 17 ans, et les juniors de 17 à 19 ans. Les cibles sont à 25 mètres, pour ceux qui tirent au pistolet, 50 mètres pour l'épreuve de carabine.

C'est plus précisément à celle de tir couché que s'apprête à participer Tom, 17 ans. Il porte une drôle de veste pour l'occasion : "C'est une veste en cuir pour être plus lourd et plus rigide. Il faut être le plus immobile possible, explique le jeune homme. Lui a commencé le tir à l'âge de 9 ans, pour lutter contre sa dyspraxie, un trouble de la coordination, et de la concentration. Et cela a fonctionné : "J'ai gagné en concentration, ça m'a aidé pour la vie, et l'école" raconte-t-il. Tom vient d'ailleurs d'avoir son bac.

De la concentration et de la patience. C'est aussi ce que Paola a appris à maîtriser. La jeune fille de 17 ans fait partie de l'équipe de France junior, les compétitions nationales voire internationales font partie de son quotidien. Elle range tout juste son pistolet après l'épreuve de 50 mètres: "Je trouve ça intéressant de maîtriser une arme, qu'on voit plutôt comme quelque chose de dangereux normalement. Cela me procure un certain plaisir."

La dernière compétition ici avant les JO 2024

Patrick Lamarck, le directeur de ce championnat détaille les différentes épreuves : du pistolet à 25 mètres, de la carabine à 50 mètres, mais aussi 300 mètres. "La cible à 50 mètres, pour nous elle fait la taille d'une pièce de monnaie de 5 centimes, détaille-t-il. Et à 300 mètres, la cible est plus grosse, mais pour nous c'est l'équivalent d'une assiette à dessert." Des exemples parlants, pour comprendre la précision nécessaire.

Si vous êtes curieux de voir le déroulé des épreuves, c'est votre dernière chance d'assister, ici, au CNTS, à une compétition nationale avant les JO 2024. "Après nous allons commencer des travaux, explique Patrick Lamarck. Et nous organiserons un test de 4 jours en avril prochain, pour voir si les locaux sont prêts pour accueillir les athlètes des jeux." Des installations dont il souhaite qu'elles servent à nouveau à des compétitions nationales dès 2025.