100 Ukrainiens obtiennent leur titre de séjour en Dordogne

La préfecture de Dordogne a déjà délivré cent titres de séjour à des réfugiés ukrainiens, indique-t-elle ce 29 mars. 72 autres demandes sont actuellement à l'étude.

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Ukrainiens qui arrivent en Dordogne peuvent bénéficier quasi-automatiquement d'une autorisation temporaire de séjour, d'une durée de six mois. Celle-ci leur permet de chercher un travail, de scolariser les enfants et leur donne accès à des soins médicaux, à un soutien dans l'accès au logement, et au versement d'allocations. En Dordogne, c'est l'association APARE (Association Périgourdine d'Action et de Recherche sur l'Exclusion) qui est chargée par la préfecture de recueillir ces demandes de titres de séjour. Au total en France, 10.500 ressortissants ukrainiens ont reçu une autorisation provisoire de séjour.

62 élèves sont scolarisés dans le département

A ce jour, 62 élèves sont scolarisés dans les établissements de Dordogne, indique l'inspection académique. Dans le détail, 45 élèves sont inscrits à l'école, 16 au collège et un au lycée. L'inspection académique prévoit de nouvelles arrivées dans le département dans les prochaines semaines. 5.266 élèves ukrainiens ont déjà été accueillis dans les écoles, collèges et lycées français, depuis le début du conflit.