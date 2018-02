Châteauroux, France

En plein hiver, Châteauroux Métropole pense déjà au job d'été... L'agglomération a 175 postes à pourvoir : des contrats pouvant aller de 15 jours à deux mois, payés au SMIC.

"Nous recherchons plein de profils différents, assure Sandrine Gaugris-Couët, directrice des ressources humaines pour Châteauroux Métropole. Des personnes titulaires du BAFA pour encadrer les enfants dans les centres de loisirs, des personnes titulaires du brevet de nageur-sauveteur. Mais nous avons aussi des postes non qualifiés : des agents d'entretien, des personnes pour tenir la caisse à la piscine, des personnes un peu physiques pour placer et déplacer les barrières lors du festival Darc mais aussi _des agents de propreté_..."

Pour candidater, il fait respecter quelques critères : être âgé de 18 ans révolus, habiter Châteauroux Métropole et être scolarisé.

"Chaque année, _nous recevons près de 400 candidatures_. On s'attache à ce que tous les jeunes puissent travailler un jour dans les services de Châteauroux Métropole et découvrir la diversité de nos activités. Donc une personne qui a déjà profité de ces jobs d'été deux années de suite ne sera pas nécessairement privilégiée. On s'attache aussi à ce que toutes les familles puissent en bénéficier : quand plusieurs membres d'une même fratrie postulent, on en choisit qu'un et on essaie par exemple de tourner l'année suivante..."

Vous avez jusqu'au 30 mars pour candidater sur le site de la mairie de Châteauroux.