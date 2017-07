17h de direct pour les commémorations autour de l'attentat du 14 juillet

France Bleu Azur sera en direct pendant 17 heures pour vous faire vivre cette journée spéciale. Journée du souvenir autour de l'attentat de Nice.

14 juillet 2016, 14 juillet 2017. Une année a passé à Nice et dans le département après le terrible attentat du feu d'artifice. France Bleu Azur a depuis un an suivi toute l'actualité autour de ce drame et assurera 17 heures de direct pour suivre la journée hommage aux victimes.

Laure Debeaulieu est la rédactrice en chef de France Bleu Azur et nous explique tout de cette journée.