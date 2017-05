18 000 véhicules passent chaque jour sous leurs fenêtres, des habitants de Mauguio réclament un mur anti-bruit

Des habitants de Mauguio (Hérault) lancent une pétition pour obtenir la construction d'un mur anti-bruit. Ils ne supportent plus les milliers de véhicules qui passent nuit et jour près de chez eux.

A Mauguio plusieurs centaines d'habitants qui vivent le long de la RD 189 entre les ronds points Pierre Bérégovoy et Willy Brandt se plaignent du bruit.

En moyenne près de 18 000 véhicules passent chaque jour sur cette route qui est séparée de leurs maisons par une simple haie de cyprès.

Une simple haie sépare le lotissement de la route © Radio France - Sébastien Garnier

La situation n'est pas nouvelle mais elle se dégrade et les habitants excédés soutenus par l'opposition municipale ( La Fabrique Citoyenne) ont monté un collectif et lancé une pétition.

Henriette Matéo et Patrick Gallego des riverains en colère © Radio France - Sébastien Garnier

Cyril Cabassut a acheter sa maison il y a deux ans, 50 000 euros moins cher que le prix du marché à cause du bruit mais il ne pensait pas que ça serait aussi pénible "même avec le double vitrage on entend le bourdonnement, l'été si on n'avait pas la climatisation on ne pourrait pas ouvrir les fenêtres"

Henriette Mateo vit en première ligne, elle a mesuré les décibels dans son jardin:

On m'a prêté un appareil et j'ai relevé plus de 98 décibels à 7h30 le matin, bien au dessus des normes européennes raconte Henriette

Le maire ne veut rien entendre

Les habitants ont écrit au maire de Mauguio et au département qui se renvoient la balle expliquant que la route était la avant les maisons et que c'était au lotisseur de faire le nécessaire.

Certes répond Patrick Callego membre du collectif de riverains mais la donne a changé dit-il "Tous les villages alentours se sont agrandis et la seule route qui mène à Montpellier passe devant chez nous"

Patrick Gallégo membre du collectif Copier

C'est pourquoi les riverains réclament un radar pour faire respecter les 70 km/h et surtout un mur végétal pour repousser le bruit et la pollution.

Une pétition est lancée , il y a urgence car après les voitures, les trains vont bientôt poser problème, la future ligne LGV passe tout près.