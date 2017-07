A 18 ans, Amandine Goulay est sacrée Miss Mayenne 2017 à Carelles

Originaire de l'Huisserie, Amandine Goulay est devenue Miss Mayenne 2017 ce dimanche à Carelles devant des milliers de spectateurs. Un "rêve d'enfant" pour cette jeune femme de 18 ans qui veut devenir éducatrice spécialisée. Retour en photos sur cette journée.

On craignait que l'élection n'ait pas lieu. Elles n'étaient que 2 candidates il y a encore quelques jours. Finalement, Miss Mayenne 2017 s'est parfaitement déroulée mais en plus avec 9 candidates ! Un vrai casse-tête pour le jury. Mais le verdict est tombé un peu avant 15h, c'est Amandine Goulay, 18 ans qui est sacrée Miss Mayenne 2017. Elle ira avec sa 1ère dauphine, Natacha Grandin (étudiante de 20 ans originaire de Oisseau) à l'élection Miss Pays de la Loire qui aura lieu le 30 septembre à Gorron, chez nous ! Autre jeune femme décorée, Marine Bruneau (18 ans, Saint-Mars-sur-Colmont), 2e dauphine. Et tout ça en présence de Miss France 2017, Alicia Aylies qui arrivait juste de Saint-Pierre-et-Miquelon.

"Je n'arrive pas encore à réaliser, encore un peu dans l'euphorie. C'est magique, un rêve de petite fille, sourit Amandine Goulay. Avoir l'écharpe, c'est vraiment magique ! Quand j'ai entendu mon numéro 8, j'y ai pas cru. J'ai compris avec le bouquet et l'écharpe. Evidemment je venais pour gagner, après je me disais que c'était une super expérience à vivre".

"Avant l'annonce, les filles me disaient que ça allait être moi, elles avaient vu la tête du jury quand je défilais. Mais je ne voulais pas y croire, ne pas sauter de joie trop vite. Garder les pieds sur terre avant le résultat. Je suis aussi impressionnée par Miss France. Qu'Alicia me remette l'écharpe c'est magique, je la connaissais que devant ma TV. Elle est belle ! Miss France c'est un rêve... Le but ultime est d'être à sa place", a-t-elle dit à chaud. Une Miss Mayenne "très jolie" selon la Miss France 2017. Pour Alicia Aylies, Amandine Goulay a "toutes ses chances" pour l'élection de Miss Pays de la Loire en septembre à Gorron.

Les dernières consignes d'Emilie Menard, la déléguée Grand Ouest Miss France © Radio France - Fabien Burgaud

Zorro était aussi de la partie, alias Jean-Claude, toujours friand des déguisements pour se faire prendre en photos © Radio France - Fabien Burgaud

A gauche la scène, si si regardez bien. © Radio France - Fabien Burgaud

Comme tous les ans, des milliers de spectateurs étaient à Carelles © Radio France - Fabien Burgaud

Après l'échauffement, on sort les robes. En vert, la future Miss Mayenne © Radio France - Fabien Burgaud

Difficile de se frayer un chemin jusqu'à la scène. © Radio France - Fabien Burgaud

Couleurs vives et vifs applaudissements © Radio France - Fabien Burgaud

Hasard des ordres de passage, les deux dauphines se sont avancées en même temps face au public mayennais © Radio France - Fabien Burgaud

Place ensuite au défilé en maillot de bain © Radio France - Fabien Burgaud

Une à une, les candidates se sont avancées sur la scène © Radio France - Fabien Burgaud

Premier tour de scène en Mayenne pour Alicia Aylies © Radio France - Fabien Burgaud

L'heure du verdict approche pour les 9 candidates © Radio France - Fabien Burgaud

Premier nom : Marine Bruneau est sacrée 2e dauphine. Echarpe remise par Miss Mayenne 2014, Camille Gaudin © Radio France - Fabien Burgaud

Place ensuite à la premiere dauphine, Natacha Grandin, avec Miss Mayenne 2015 Florina Gastinel © Radio France - Fabien Burgaud

A droite, en vert, Amandine Goulay apprend qu'elle devient Miss Mayenne 2017 © Radio France - Fabien Burgaud

Sous les applaudissements de ses concurrentes, Miss Mayenne 2017 va chercher son écharpe © Radio France - Fabien Burgaud

Sous un soleil de plomb, Miss France 2017 et Miss Mayenne 2017 ! © Radio France - Fabien Burgaud