Une journée proclamée par l’ONU et commémorant l'adoption de la convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Un thème abordé par le docteur François Pernin, invité ce dimanche du dernier Cuntrastu de l'année.

Corse, France

L'Organisation des nations unies veut « dissiper les préjugés » sur les migrants et « sensibiliser l’opinion à leurs contributions dans les domaines économique, culturel et social, au profit tant de leur pays d’origine que de leur pays de destination ». La Corse n'est pas vraiment un exemple en termes d'accueil de migrants. Dernièrement une famille a été hébergée en Balagne, à Belgodère mais depuis pas grand-chose.

Pourtant, selon le Docteur Pernin, le président de la Coordination de Lutte contre l'Exclusion de Corse-du-Sud, on peut et on doit faire plus.

« Pour l’honneur de la Corse il faut accueillir des migrants, donnons-nous un chiffre de 20/ 25, c’est du gagnant gagnant !

Imaginez que ces migrants, qui ne sont pas en djellaba couverts de sang, ce n’est pas Daesh qu’on accueille,

Imaginez que l’homme soit médecin, qu’il soit dans un village, qu’on fasse l’équivalence des diplômes,

Imaginez que ces trois gamins permettent de ne pas fermer l’école du village, c’est du gagnant gagnant !

Et après un qui dit qu’on va accueillir toute la misère du monde va aller marier en tant que maire une belle syrienne avec un beau corse, et voilà comment ça va se passer. »