18 juin : à Dijon, Extinction Rébellion lance à son tour un appel à la résistance

"Nous avons de plus en plus de textes et des messages alarmants de nos scientifiques. Y compris de personnalités qui vont s'enchainer en larmes devant des banques pour faire réagir des gens. C'est pas juste notre délire ou notre névrose, le monde est en train de changer, il nous reste peu de temps pour agir, et c'est pourquoi on s'engage."

Sasha et Bob* ont 19 et 37 ans. Ces deux dijonnais font partie des dizaines de militants d'Extinction Rébellion en Côte-d'Or. Ce dimanche 18 juin, ils feront partie des personnes qui vont se rassembler à 11h30 place de la Libération à Dijon.

En ce jour anniversaire où le général de Gaulle a lancé son appel à la Résistance, le mouvement veut lancer à son tour son propre appel à la mobilisation à travers la lecture d'un texte.

Extinction Rébellion n'est pas une association ou un syndicat avec des dirigeants et des adhérents. C'est un collectif qui se veut très engagé pour la défense du climat et de l'environnement, parfois en marge de la légalité.

Bob, 37 ans fait partie des dizaines de personnes qui ont rejoint ce mouvement en Côte-d'Or et sur l'agglomération de Dijon. Et pour lui, ce clin d'oeil sur l'appel à la Résistance est parfaitement assumé :

Dans l'agglomération de Dijon, Extinction Rébellion s'est fait connaitre en repeignant des pistes cyclables, en replantant des arbres autour du lac Kir , mais aussi en bloquant le dépôt Amazon de Longvic ou encore en coupant l'éclairage des panneaux publicitaires des abris bus. "On le fait sans dégrader les panneaux" précise Bob. "On les ouvre, on enlève l'affiche, car la pub nous envahit et on éteint les néons" . "Sans cela, ils brilleraient toute la nuit, ce qui est un non-sens écologique, surtout à l'heure où l'on nous parle de sobriété énergétique" complète Sasha.

"On ne cherche pas à être des héros.."

Les deux militants ont conscience que leurs actions peuvent poser question, mais ils l'assument. "La désobéissance civile ne consiste pas à se faire passer pour des héros" précise Bob*, "on est là pour porter un débat sur la scène publique et créer un rapport de force. Si la traduction politique se fait ensuite par des personnes qui ont un comportement plus acceptable cela ne nous dérange pas. Nous on est pas là pour se présenter à des élections et que les gens nous adorent."*

Sasha ne veut pas voir Extinction Rébellion comme un mouvement générationnel. "C'est une remise en cause de notre système qui parle à tout le monde. Il faut a la fois être dans les mouvements sociaux comme la lutte contre la réforme des retraites, être à fond sur les questions d'inclusion, de rapport à l'autre, l'accueil des migrants, et évidemment réagir sur la question climatique qui est catastrophique."

Pour se faire connaître, le mouvement Extinction Rébellion organise mardi 20 juin une réunion d'information, à 19h30 dans le bâtiment Urbanalis au 4 rue des Tanneries à Dijon.

(* = Il s'agit de prénoms d'emprunt)

