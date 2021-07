18 kilomètres en site propre : la voie verte de Brive est achevée

C'est l'épilogue d'un long chantier mené par l'Agglo de Brive. Les premiers tronçons ont été réalisés en 2007. C'est ce lundi qu'est inaugurée la voie verte de Brive qui a été bouclée avec l'ouverture il y a quelques semaines du dernier tronçon manquant, un bout de 350 mètres reliant les ponts du Buy et Tourny en plein cœur de la cité gaillarde.

Tout en rive droite

La voie verte fait au total 18 kilomètres dont 11 pour la seule traversée de Brive. Elle longe la Corrèze en rive droite et permet d'aller de Gare-d'Aubazine au Pont de Granges sur la commune de Saint-Pantaléon-de-Larche. Mis à part quelques courts passages, comme la traversée de quelques ponts, elle chemine entièrement en site propre. Elle n'est toutefois pas encore tout à fait terminée. Un dernier aménagement est programmé en 2024 pour relier le pont Tourny au Pont Cardinal tout en rive droite, au lieu de traverser en rive gauche via le parc de la Guierle comme ça se fait actuellement.

Un paradis sans voitures

La voie verte est exclusivement réservée aux engins non motorisés, sinon avec un moteur électrique. De fait elle est régulièrement empruntée par tout ce qui se fait en matière de mobilité douce comme on dit : vélo, trottinette, skate sans oublier bien sûr les marcheurs. "On vient de Malemort, on traverse la plaine des jeunes des Bouriottes et on peut aller en ville tout en étant toujours au frais, et sans voitures surtout" explique Annie qui s'y promène souvent avec Jean-Claude son mari. La voie verte est devenue d'ailleurs un moyen pratique et très utilisé pour aller en centre ville de Brive à pied. Elle fait aussi le bonheur des enfants et ados qui y trouvent un bel espace de jeu. "C'est sympa, il n'y a pas de voitures et c'est à l'ombre" souligne Julie juchée sur son skate. Un nouveau lieu de convivialité est né.