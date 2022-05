18 réfugiés ukrainiens arrivés à Orléans et accueillis dans la région Centre Val-de-Loire

La solidarité envers le peuple ukrainien continue dans le Centre-Val-de-Loire. Plus de deux mois après les premières arrivées de réfugiés à Orléans, une vingtaine d'Ukrainiens a rallié la région ce samedi soir depuis Cracovie en Pologne. Début mai, près de 750 réfugiés ukrainiens avaient déjà trouvé refuge dans le Loiret, après l'invasion russe en Ukraine, le 24 février 2022.

"J'ai un peu peur, c'est normal"

Xénia, 32 ans, est venue avec sa fille de cinq ans et sa sœur, avec qui elle tenait un commerce dans l'est de l'Ukraine, avant le début de la guerre. "Mon village est pratiquement occupé, c'est déjà le cas pour la ville juste à côté, et les soldats russes ne nous laissent rien faire. Nous avons donc du fuir en Pologne, fin mars", explique-t-elle. Les trois Ukrainiennes vont être accueillies par Amandine et Fabien, près de Tours (Indre-et-Loire). "On doit leur faire confiance, il faut qu'on apprenne à se connaître, j'ai un peu peur, c'est normal", lance Xénia.

La famille tourangelle, de son côté attendait ce moment depuis longtemps. "On s'est proposés sur différentes plateformes dès le début du conflit pour accueillir des réfugiés et on a été contactés en début de semaine. On a fait ce choix, parce qu'on a été touchés par la situation, on s'est projetés et notre situation le permettait", éclaire Amandine.

Xénia, (deuxième en partant de la gauche), sa soeur à sa droite et sa fille (tout à droite) et leur famille d'accueil originaire de Tours. © Radio France - Thomas Vichard

Gratuité des cars et des trains REMI pour les réfugiés

C'est le premier car affrété par la Région depuis le début de la guerre en Ukraine. "Dès qu'il y a un un groupe suffisamment important, on a dit 'on y va, on ne les fait pas plus attendre', ça fait un peu plus d'une semaine que les choses sont arrêtées", détaille François Bonneau, le président de la Région.

Certaines familles d'accueil étaient déjà là ce samedi pour recueillir un ou plusieurs réfugiés, les autres seront hébergés temporairement pendant quelques jours dans des logements mis à disposition par la Région. Certains pourront même à terme rester vivre dans des logements de fonction vacants dans les lycées.

Mise à disposition également pour ces Ukrainiens arrivés en France de la gratuité des transports REMI (cars, trains) "pour que ces personnes puissent faire des démarches administratives" précise François Bonneau. Les enfants et adolescents ukrainiens auront accès aux établissements scolaires pour y poursuivre leur scolarité. "Nous prenons également l'engagement de les aider à repartir, le moment venu, dès qu'il y aura un peu moins de tension et de danger dans leur pays", affirme le président de la Région.

