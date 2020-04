Dix-huit volontaires en service civique s'occupent des personnes isolées à Amiens

Depuis quatre semaines et le début du confinement, les dix-huit volontaires du service civique restent mobilisés à Amiens. A défaut de pouvoir se rendre au domicile des personnes âgées et isolées dont il s'occupe en temps normal, ces jeunes imaginent d'autres moyens de garder le lien.

La visite hebdomadaire remplacée par un coup de fil deux fois par semaine

Ils ne peuvent plus se déplacer chez les quatorze seniors normalement accompagnés mais le lien est maintenu. Les jeunes volontaires de l'association Unis-cité ont remplacé les visites hebdomadaires par un coup de téléphone. Un appel deux fois par semaine explique Lucie Torregrossa assuré par un binôme de volontaires. La coordinatrice du projet passe aussi un coup de fil pour s'assurer que tout va bien.

Ils ont une vraie envie de parler, un vrai besoin d'écoute

Le confinement est compliqué à vivre mais "peut-être plus encore pour ces personnes isolées", celles qui avaient déjà des sorties restreintes constate Lucie Torregrossa. Pour assouvir l'envie de parler et le besoin d'écoute de ces seniors de plus de 65 ans, le lien réel est devenu virtuel. Même si cela reste compliqué d'organiser une visioconférence admet la coordinatrice d'Unis-cité.

La fracture numérique, facteur d'isolement

Très peu des personnes âgées suivies possèdent un ordinateur ou même une connexion internet et c'est une "vraie limite" pour rompre l'isolement en cette période de confinement. Mais c'est une des choses qui pourra être amélioré une fois l'épidémie de coronavirus derrière nous. Des ordinateurs reconditionnés pourront être distribués à ces seniors imagine déjà Lucie Torregrossa qui réfléchit aussi à travailler avec les Ehpad des 4 chênes ou de St Victor à Amiens.