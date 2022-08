Avec 180 enfants d'Indre-et-Loire, en route pour la "Journée des oubliés des vacances"

Chaque année, plus d'un enfant sur quatre est privé de vacances. C'est le constat du Secours populaire qui se mobilise depuis 40 ans pour permettre à ces enfants de profiter, le temps d'une journée, d'une sortie à la mer, à la montagne, au zoo, ou encore dans un parc d'attraction, à l'occasion de la "Journée des oubliés des vacances". En Indre-et-Loire cet été, cette journée se déroule ce mercredi 24 août et 180 enfants du département profitent d'une sortie au parc d'attraction Terra Botanica, près d'Angers (Maine-et-Loire).

C'est la première fois qu'Assad (7 ans) se rend dans un parc d'attraction. "Je suis content de pouvoir passer un peu de temps à m'amuser, en vacances", confie le jeune garçon. C'est un véritable "événement" pour lui et sa sœur qui restent à Tours pratiquement tout l'été, explique la mère de famille : "on est cinq. On n'a pas de voiture. On ne peut pas faire ce genre de sorties. Et puis, les parcs d'attraction, c'est très cher".

Moins d'enfants inscrits cette année

La participation demandée par le Secours populaire est seulement de huit euros. De quoi inciter de nombreuses familles à inscrire leurs enfants. Pourtant, le nombre d'inscriptions est en baisse cette année. "Normalement, lors de cette journée, on devrait avoir 250 enfants inscrits. Depuis la pandémie de Covid-19, on a un mal fou à remplir les cars des enfants. On a le sentiment que les relations au sein des familles sont très fortes", admet Fanny Langlade, directrice adjointe du Secours populaire d'Indre-et-Loire. L'année dernière, 230 enfants étaient partis grâce au Secours populaire.

Les parents ont parfois du mal à confier leurs enfants, même le temps d'une journée. D'autres, comme la maman d'Assad, apprécient au contraire de pouvoir souffler à la maison, sans les enfants : "c'est un soulagement autant pour eux que pour nous ! ".

"Copains du monde"

Lors de ces sorties organisées par le Secours populaire, les jeunes peuvent tisser des liens avec d'autres enfants. Parfois même avec des enfants venus d'autres pays, dans le cadre de "Copains du Monde". Il s'agit d'un programme du Secours populaire qui réunit des jeunes du monde entier et les sensibilise à la solidarité internationale. La semaine dernière, Samia est ainsi allée au parc Disneyland à Paris. "J'ai rencontré plein d'autres enfants. C'était parfois difficile de parler en anglais, mais c'était super". Et sûrement de nouvelles rencontres au parc Terra Botanica lors de cette journée des oubliés des vacances.