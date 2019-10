1800 offres d'emplois à pourvoir cette semaine en Isère

Depuis le 3 octobre et jusqu’au 11 octobre prochain, Pôle Emploi organise “une semaine pour l’emploi”. Une opération qui permet aux candidats et recruteurs Isérois de se rencontrer. Une quinzaine d’événements sont organisés dans le département.

Isère, France

Une semaine pour l’emploi c’est : _“_plus de 1 800 offres d’emplois en Isère pour favoriser la mise en relation entre candidats et recruteurs”, explique ce matin Isabelle Lietard. La directrice du Pôle Emploi de Pontcharra est également la co-organisatrice de l’opération. Du stade des Alpes à Villefontaine en passant par Pont de Claix, du job -ating au forum digital et informatique, de nombreuses manifestations sont organisées jusqu’au 11 octobre prochain en Isère.

L'objectif est de mettre en relation des secteurs en tension (logistique, informatique, industrie) et des personnes en recherche d'emplois mais qui doivent passer par un temps de formation.

“L’accent est mis sur le savoir être et les compétences de base des candidats”, décortique Isabelle Lietard. Elle affirme également que ces "face à face" permettent de passer outre certains préjugés. L’année dernière “40% des entreprises ont recruté des candidats qu’elles n’auraient pas recruté à la simple lecture du CV”.

Autre donnée importante : selon la directrice de Pôle Emploi, lors de l’édition précédente près de 800 candidats ont obtenu un second entretien. Alors, si'il est difficile de donner le chiffre exact des contrats signés l’année dernière, elle estime “qu’à peu près un tiers de ces seconds rendez-vous se traduisent par une embauche”. Pour l'Isère, le taux de chômage de catégorie A atteint les 7,1% contre 8% pour le territoire national.

NC avec Julia Beaufils