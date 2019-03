EN IMAGES - 18e samedi de mobilisation des Gilets Jaunes : heurts et interpellations à Paris

Nouveau samedi de mobilisation des Gilets Jaunes dans plusieurs villes de France. Cet "acte XVIII" est qualifié de crucial et présenté comme un "ultimatum" lancé à Emmanuel Macron, au moment où prend fin le Grand Débat national. Les manifestants sont appelés à converger vers la capitale.

Des violences à Paris

Ce samedi matin, des heurts ont éclaté à Paris, sur les Champs-Elysées. Les forces de l'ordre, mobilisées en nombre, ont fait usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau face à plusieurs centaines de Gilets Jaunes. Plusieurs cortèges se sont ensuite retrouvés au niveau de la place de l'Etoile "avec une prise à partie des forces de l'ordre".

La Préfecture de police parle ce samedi midi de 31 interpellations et de "plusieurs rassemblements et cortèges non déclarés". Elle dit être confrontée "à des individus déterminés, des casseurs qui commettent des violences et s'en prennent au mobilier urbain". Environ 5.000 membres des forces de l'ordre et six blindés de la gendarmerie sont déployés dans la capitale.

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, dénonce, sur son compte Twitter, la présence de "professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués". Il invite les autorités à "répondre avec la plus grande fermeté".

Aucun doute permis : ils appellent à la violence et sont là pour semer le chaos à Paris.

Des professionnels de la casse et du désordre équipés et masqués ont infiltré les cortèges.

Ma consigne au @prefpolice : répondre avec la plus grande fermeté à ces attaques inadmissibles. pic.twitter.com/ihOzZRittU — Christophe Castaner (@CCastaner) March 16, 2019

Des rassemblements en région

En Limousin, une opération escargot est organisée ce samedi matin sur l'autoroute A20 entre la Corrèze et le Lot, en direction du sud. Et elle provoque de forts ralentissements. Les Gilets Jaunes ont décidé de se rallier au mouvement des forains, mobilisés eux contre une nouvelle réglementation plus contraignante qui les oblige à répondre à des appels d'offres des mairies.

A Pau, les Gilets Jaunes bloquent le rond-point d’un centre commercial.

Des rassemblements sont également attendus à Nantes, à Bordeaux, à Rennes, à Caen ou encore Dijon et Montpellier.