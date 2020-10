1910 mètres : la nouvelle altitude officielle du mont Ventoux est visible depuis le ciel

Immanquable et impossible à voler... la nouvelle altitude officielle du "géant de Provence"

A coup sûr, les nostalgiques du célèbre panneau indicateur bleu recouvert d'autocollants feront la grimace. La nouvelle altitude officielle du mont Ventoux -1910 mètres- s'affiche désormais en grand (10m x 5m), à même le sol au sommet en cours de réhabilitation. Cet indicateur là, n'est pas prêt d'être volé par un amoureux du Ventoux... et pour cause, il est incrusté dans le sol.

Le Département de Vaucluse a profité des travaux de réhabilitation du sommet en cours pour procéder à cet aménagement qui séduira les 700.000 visiteurs annuels dont quelques 120.000 cyclistes ! La place est appelée à devenir un "spot photo" incontournable pour tous les amoureux du géant de Provence.

Les travaux d'un montant de 3,4 millions d'euros visent à réorganiser les flux de circulation en mettant l'accent sur la sécurité et le confort des nombreux usagers (piétons, cyclistes, motards, automobilistes etc.) Le parvis en béton est désormais réservé aux piétons et aux cyclistes. Les travaux s'achèveront à l'automne 2021.