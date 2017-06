1917-2017 : Issoudun célèbre le centenaire de son aérodrome américain

Dans l’Indre, le pays d'Issoudun avait servi de base aérienne aux Américains durant la Première guerre mondiale. La ville commémore ce week-end cet événement avec des descendants des soldats américains.

Surnommé "The Flying City" (la ville volante), l'aérodrome d'Issoudun, avec ses 8.000 soldats et ses 200 ouvriers venus des Etats-Unis, a été un élément déterminant qui a précipité la fin de la Grande Guerre. Le site a formé plus de 80% des pilotes américains ayant combattu pendant la Première Guerre Mondiale.

La ville commémore cette année le centième anniversaire de l'arrivée de ces aviateurs américains, avec une cérémonie officielle le dimanche 25 juin en présence de descendants des soldats, la projection d’un film avec des images d’archives, et le lancement de deux expositions.

Une stèle commémorative

Aujourd'hui, il n'y a plus que des champs et des arbres autour de la stèle. - Copyright site anciens-aerodromes.com

La cérémonie commencera ce dimanche 25 juin à 10h30 à la stèle de Volvault (sur la commune de Paudy, au nord d’Issoudun), où était le cimetière américain de 1917-1919, et où se trouve aujourd’hui une stèle commémorative avec les noms de 171 noms de soldats américains et d'une infirmière décédés durant la Grande Guerre.

La drapeau américain qui flottait sur la base en 1919 va être hissé lors de la cérémonie, et un hommage sera rendu en musique par la fanfare des sapeurs-pompiers du Cher, l'harmonie et le Choeur du Conservatoire Municipal d’Issoudun.

Des descendants de soldats

L'explorateur américain Hiram Bingham lors de la découverte du Machu Picchu, cité inca du Pérou en 1911. - Copyright site nationalgeographic.com

Lors de cette cérémonie, des descendants d'Hiram Bingham, le dernier commandant de l'aérodrome américain d’Issoudun seront présents. "Il y aura son petit-fils et son arrière petit-fils... Hiram Bingham, a été le découvreur du Machu Picchu, c’est lui qui a inspiré le personnage d'Indiana Jones", explique Sylvain Dépée, le collaborateur du maire socialiste d’Issoudun André Laignel.

"Il y aura aussi le descendant du rédacteur en chef du Plane News, le journal de l'aérodrome, le Capitaine Courtnay". A l’époque, l’aérodrome vivait à l’heure américaine avec son propre journal, sa salle de spectacle et de cinéma, son château d’eau, centre de tri-postal, système d’égouts souterrains, ses réserves de charbon, centrales thermiques au bois...

Un film avec images d’archives

Une photo de la base aérienne américaine d'Issoudun. - Copyright wikiwand.com

Pour commémorer cet événement la ville organise également, en partenariat avec CICLIC l’agence régionale des archives cinématographiques, la projection du film "3rd Aviation Instruction Center, la plus grande école d’aviation au monde (1917-1919)", le dimanche 25 juin, à 17 heures, au Centre de Congrès d’Issoudun.

Deux expositions marqueront aussi ce centenaire : "1917 : l’envol de l’école US autour d’Issoudun", jusqu’au 16 septembre 2017 dans le Hall du Centre Culturel Albert-Camus, à l’initiative de l’association Les Amis du Vieil Issoudun, et "Les Sammies en Pays d’Issoudun", jusqu’au 23 Septembre 2017, Place François-Mitterrand, Issoudun.

