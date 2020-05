1940-2020: les 80 ans de l'Opération Dynamo à Dunkerque

Les cérémonies autour du 80ème anniversaire de l'Opération Dynamo ont dû être annulées en raison de la crise sanitaire. Les dizaines de "little ships" qui devaient traverser la Manche pour l'occasion reviendront donc l'année prochaine. Ils font le déplacement tous les 5 ans.

The History Press

Entre le 21 mai et le 4 juin 1940 plus de 330 mille soldats sont évacués à bord d'embarcations parfois de fortune

Il y a tout juste 80 ans la bataille de Dunkerque faisait rage sur les côtes autour de Dunkerque. Plus connue sous son nom de code, "l'Opération Dynamo" devait assurer l'évacuation de quelques 330 milles soldats, français et alliés, acculés sur le front de mer par les forces allemandes.

Face à l'avancée des troupes allemandes qui ont percé le front à hauteur de Sedan, les alliés se voient contraints de se replier vers les côtes du Nord de la France. Soutenus par l'armée française ils sont obligés de résister jusqu'à l'arrivée des secours envoyés par les Britanniques.

Mais très vite les navires de la Royale ne suffisent plus et tout ce que le Royaume Uni peut compter d'embarcations est réquisitionné: bateaux de pêche, navires de transport de fret et même les yachts des particuliers sont priés de prendre part à l'opération.

Les hommes doivent faire face à un véritable déluge de bombes et de rafales tirées depuis les avions ennemis. Beaucoup mourront sur les plages, d'autres dans le naufrage de leur navire. Peu de temps après leur arrivée à Plymouth de nombreux Français reprendront la mer pour retourner au front, ils seront nombreux à tomber aux mains des Allemands au moment de débarquer à Brest ou à Cherbourg.

Vécue comme une grande victoire outre Manche, la Bataille de Dunkerque a longtemps été présentée comme une véritable débâcle côté français, et notamment par les autorités de Vichy.

L'Opération Dynamo a été immortalisée au cinéma, d'abord en 1964 avec le "Week-end à Zuydcoote" d'Henri Verneuil avec Jean-Paul Belmondo, plus récemment avec le film de Christopher Nolan, "Dunkerque", sorti en 2017.