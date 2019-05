1989 : la Corse paralysée pour cause de vie chère

Corse, France

Printemps 1989. L’agitation dure depuis de nombreuses semaines. Grèves, manifestations quotidiennes de dizaines de milliers de personnes, font suite à la publication des chiffres de l’INSEE : les prix au détail sont 15% plus élevés en Corse que dans le reste de la France. Pour compenser cela, CGT, FO CFDT et FSU se sont accordés pour demander à l'Etat une prime d'insularité de 1000 Francs par mois et par fonctionnaire. Le STC, syndicat d'obédience nationaliste, entre également dans le conflit. La grève démarre le 22 février 1989, elle se terminera le 3 mai avec l'obtention d'une prime dite de vie chère, ou d'insularité, ou encore prime de transport. Le reportage d'Olivier Castel sur le plus grand conflit social que la Corse ait connu.