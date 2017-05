1er mai : pas de front unitaire syndical en Pays de Savoie

Faute d'entente sur les mots d'ordre entre syndicats, en Pays de Savoie, une dizaine de manifestations se sont déroulées ce 1er mai.

C’est sous la pluie que les cortèges désunis ont défilé ce lundi 1er mai. On est, en effet, loin du front unitaire syndical de 2002 contre le Front national. La CGT, FSU, FO et Solidaires appellent à "faire barrage" à Marine Le Pen mais sans appeler à voter pour Emmanuel Macron. La CFDT et l'Unsa appellent à voter pour Emmanuel Macron.

500 manifestants à Chambéry pas tous d’accords

A Chambéry, environ 500 personnes se sont rassemblés à l’appel de la CGT, Solidaire, la France Insoumise, le NPA ect, et dans le cortège pas de pancartes anti-FN ou pro-Macron. Pour Laurent du NPA: "le choix est impossible entre Macron et Le Pen, les deux proposent une politique de merde". Lui devrait voter blanc ou s’abstenir mais ses propos choque Lucette, cette ancienne prof de 78 ans et fille de déporté juif, elle est venue pour crier son désespoir de voir Marine Le Pen au second tour : "mes parents ont été dans des camps et moi ont m’a caché quand j’étais enfant, il faut se battre contre le fascisme. On ne peut pas comparer Le Pen à Macron". Du côté de la CGT, le positionnement est plus flou, au niveau national l’organisation appelle à faire barrage au FN sans pour autant appeler à voter Macron, du coup dans le cortège les militants scandaient " On vire Le Pen, en juin on vire Macron" !

"Je vais aller voter Macron en me bouchant les narines et à reculons, mais je vais y aller quand même, le danger et trop grand " Brigitte, militante CGT

A Albertville, ils étaient environ 160. A Annecy, il y avait même deux manifestations :celle chapeautée par la CGT a réuni environ 400 manifestants, celle de la CFDT une cinquantaine.