Durant l'hiver 1954, une vague de froid glacial touche le pays : les principaux cours d'eau commencent à geler, une banquise se forme à Dunkerque et les températures descendent au plus bas, avec -20° à Saint-Étienne ou -13° à Paris. De nombreux sans-abris meurent dans les rues françaises. Une voix inconnue du grand public s'élève alors sur les ondes de RTL et pousse un cri de colère.

Cette voix , c’est celle du prêtre Henri Grouès, l’Abbé Pierre. Et son appel aura un impact national historique.

Mes amis, au secours...

Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent ! Il faut que ce soir même des pancartes s'accrochent [...] et où l'on lise sous ce titre 'Centre fraternel de dépannage', ces simples mots : 'Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime' Il nous faut pour ce soir, et au plus tard pour demain : cinq mille couvertures, trois cents grandes tentes américaines, deux cents poêles catalytiques. Déposez-les vite à l'hôtel Rochester.

La mobilisation est sans précédent. Un raz de marée de générosité inonde alors la France : en quelques minutes, les standards téléphoniques explosent, l'hôtel Rochester est envahi par des bénévoles et des donateurs anonymes apportant couvertures, vêtements, produits de première nécessité, argent... De nouvelles lignes téléphoniques sont ouvertes. La RATP met à la disposition des sans-abris quatre stations de métro désaffectées. Deux mille personnes sans-abri sont hébergées la nuit suivante.

Suite à l'appel de l'abbé Pierre, les dons se multiplient à l'hôtel Rochester © Getty - Keystone-France

Pour l'abbé Pierre, c'est l'insurrection de la bonté.

Et cette insurrection ne dure pas qu'un jour : les dons continuent d'affluer de France et de l'étranger et sont si nombreux qu'ils sont stockés dans la gare d'Orsay, sur laquelle est accrochée une bannière "Paris vous aide". Des centaines de billets sont stockés dans des baignoires de l'hôtel. Au total, 500 millions de francs sont récoltés, et parmi les donateurs certains connus, comme Charlie Chaplin, Charles de Gaulle et Yves Montand.

Les dons affluent, certains provenant de personnalités comme Charlie Chaplin ou Yves Montand © Getty - Keystone-France

Avec la somme récoltée, des hébergements d'urgence sont construits. Des associations d'aide aux sans-abris sont créées. Le 4 février 1954, le Parlement adopte à l'unanimité l'affectation de 10 milliards de francs (soit dix fois plus que demandé) pour la construction de 12 000 logements de première nécessité. L'empreinte de cette insurrection de la bonté sur la France est incontestable et l'abbé Pierre devient alors une icône.

à lire aussi La France compte quatre millions de mal-logés, selon la fondation Abbé Pierre

► A lire aussi : La France compte quatre millions de mal-logés, selon la fondation Abbé Pierre