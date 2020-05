1er-Mai à Rennes : pas de manifestation mais une voiture diffusant L'Internationale

C'est la première fois depuis bien longtemps que l'Esplanade Charles-de-Gaulle, à Rennes, est restée déserte pour le 1er-Mai. Pas de manifestation le jour de la Fête du Travail, confinement oblige. La consigne a été respecté, la Préfecture d'Ille-et-Vilaine n'a constaté que des "micro-rassemblements sporadiques" dans le département. Et pourtant, on a bien entendu l'Internationale dans les rues. L'hymne était joué... depuis une voiture, drapeaux de Force Ouvrière au vent.

Entre 11h30 et 12h45, la voiture a fait le tour des quartiers du Blosne, de Cleunay, de Villejan et de quelques boulevards, sono à fond. A l'intérieur, deux militants FO, un au volant, et l'autre tout au fond de cette voiture famillale de sept places, gestes barrière obligent. "Je leur avais demandé de circuler dans les quartiers populaires", explique Fabrice Le Restif, le secrétaire départemental de Force Ouvrière.

S'il avait demandé une autorisation de manifester à la Préfecture "à 15 personnes, en tenant une grande banderole, ce qui nous aurait permis de garder nos distances", celle-ci lui a été refusée. Et Fabrice Le Restif, qui n'a pas raté un cortège du 1er-Mai depuis 44 ans a été obligé de rester chez lui. Mais l'Internationale depuis la voiture a bien marché selon lui. "J'ai reçu 391 SMS, disait-il vers 17 heures. Pour un 1er-Mai classique, si j'en ai 30 c'est déjà beau".