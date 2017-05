1er mai à Bourgoin-Jallieu : entre manif' syndicale, traditionnelle braderie et vogue

A Bourgoin-Jallieu, le 1er mai est toujours très animé entre la manif' syndicale, la fête foraine et surtout la foire, dont l'existence remonte à 1586.

Pour la traditionnelle foire du 1er mai, véritable institution à Bourgoin-Jallieu, 500 exposants étaient présents du centre-ville au stade de rugby. Et de très nombreux commerçants de la rue piétonne et des artères adjacentes ont ouvert jusqu'à 19h pour la braderie. Pour cette foire, la sécurité est montée d'un cran avec des mesures plus draconiennes après les attaques au camion de Nice et Berlin, en juillet et décembre dernier. L'événement attire environ 40.000 personnes chaque année. Et ce lundi la foire a échappé à la pluie.

Reportage ce lundi après-midi sur la foire du 1er mai Partager le son sur : Copier

Dans la matinée alors que le foire avait déjà commencé, c'était la manif' pour la fête du travail. Cette manifestation à l'appel de l'intersyndicale CGT, FSU, Solidaires, Unef et UNL a démarré comme d'habitude devant le cinéma Kinepolis. Près de 300 personnes se sont retrouvées pour cette manifestation marquée par le contexte particulier de cet entre-deux tours de la présidentielle avec la présence du FN. C'est à peu près la même mobilisation que l'an passé où il y avait eu la contestation à la loi El Kohmri.