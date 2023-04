1er-Mai : ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de drones pour "surveiller" certaines manifestations ce lundi

Des drones doivent survoler les cortèges dans plusieurs villes de France ce lundi à l'occasion des manifestations du 1er-Mai. Les villes de Bordeaux (Gironde), Lyon (Rhône), Le Havre (Seine-Maritime) et Paris. Ce sont les préfectures des départements qui ont autorisé l'utilisation de ces engins volants afin de suivre les défilés. Mais ce recours aux drones révolte l'association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) qui dénonce des arrêtés "illégaux". La secrétaire générale de la CGT Sophie Binet se dit "inquiète" pour les libertés et pointé du doigt "une pente dangereuse". Voici ce qu'il faut savoir sur l'utilisation de ces drones.

Des drones pour "sécuriser" les manifestations

Plusieurs préfectures ont autorisé l’utilisation de drones par les forces de l'ordre afin de suivre les défilés du 1er-Mai, ont-elles indiqué dans des communiqués. Elles justifient le survol des cortèges par les dégâts survenus lors de précédentes manifestations contre la réforme des retraites : "Compte tenu des dégradations, des heurts avec les forces de sécurité intérieure et des sabotages des caméras de vidéoprotection constatés lors de certaines récentes journées nationales d’actions intersyndicales, le préfet de la Gironde a décidé de renforcer la sécurisation du parcours pour garantir le meilleur déroulement possible de cette importante manifestation" explique par exemple la préfecture de Gironde. En revanche, elle rassure : "La captation d’images est strictement encadrée et sécurisée et ne peut pas, par exemple, viser l’intérieur des domiciles", précise-t-elle.

Depuis la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les policiers et les gendarmes sont autorisés à utiliser des drones avec caméras embarquées, notamment pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens et pour la sécurité des manifestations. Le décret a été publié le jeudi 20 avril au Journal officiel, plus d'un an après le vote de la loi.

Des arrêtés "illégaux" ?

Mais selon l'association Adelico, ces arrêtés sont "illégaux". C'est ce qu'a estimé Jean-Baptiste Soufron, membre d’Adelico (association de défense des libertés constitutionnelles), avocat au barreau de Paris et ancien secrétaire général de Conseil national du numérique. Invité de franceinfo, il assure que ces arrêtés "ne permettent pas de garantir la bonne utilisation des images qui seront filmées par les drones pendant ces manifestations". Selon lui, certaines règles n'auraient pas été respectées : "Le texte loi (du 24 janvier 2022) prévoyait que les conditions d'emploi des drones devaient être validées par décret en Conseil des ministres après avis préalable de la Cnil. Or, il n'en a rien été" dénonce Jean-Baptite Soufron qui pointe également du doigt l'opacité sur l'utilisation de ces engins volants : "A ce jour, les conditions d'emplois des drones n'existent que dans des guides d'emploi, dont nous n'avons pas connaissance, qui sont au sein des ministères, et dont on laisse les préfectures rédiger le contenu et s'arranger comme elles veulent". Il estime que "ce n'est pas aux préfets de décider tout seul comment utiliser ces drones".

La Cnil, autorité indépendante qui veille à la vie privée des Français , demande en effet que lui soient transmises les doctrines d'emploi, ne figurant pas dans le décret, et qui devront préciser les "cas d'usage, les conditions d'emploi et les conduites à tenir" en particulier s'agissant de "l'information" du public concerné par l'utilisation des drones.

Jean-Baptite Soufron s'inquiète aussi de ce que va devenir les enregistrements captés par les drones : "Jusqu'à présent quand on manifeste on n'est pas filmé en permanence de façon massive et systématique, mais maintenant cela va être le cas. Si quelqu'un casse une vitrine, à combien de mètres autour va-t-on enregistrer ? Que va-t-on faire de cet enregistrement ?", se questionne-t-il. Sur ce point, la Cnil demande également un chiffrement des enregistrements (une sorte de cryptage) "directement au niveau des caméras" pour "répondre à l'obligation de garantie d'intégrité et de sécurité des enregistrements jusqu'à leur effacement".

Invitée de France 3 ce dimanche, la secrétaire générale de la CGT assure que le pays "est sur une pente dangereuse". Elle se dit "inquiète" de l’usage de drones par la police. Elle dénonce aussi le contexte de "grave atteinte aux libertés publiques" et de "dérive autoritaire", faisant notamment référence aux interdictions de manifester, en marge de déplacements ministériels, annulées ces derniers jours par la justice administrative.

Quatre recours déposés

Au moins quatre référés-libertés ont été déposés contre l’utilisation de drones par la police, a appris franceinfo ce dimanche auprès de l’Association de défense des libertés (Adelico). Un premier a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon qui n’a pas reconnu le caractère urgent du recours. Un deuxième est examiné ce dimanche à 15h à Rouen, un troisième est examiné lundi à 8h à Bordeaux et un quatrième sera examiné ce lundi à 9h à Paris.

Des drones pour lutter contre les rodéos

En parallèle de ces arrêtés préfectoraux, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a envoyé un message ce samedi aux préfets pour leur demander de recourir aux drones afin de lutter contre les rodéos urbains. Dans ce SMS consulté par l'AFP, le ministre demande aux préfets que "policiers et gendarmes multiplient les opérations de présence" pour "lutter contre les rodéos urbains". "L'utilisation des drones en renseignement ne doit pas être négligée", ajoute le ministre. Il demande à "faire connaître ces opérations", disant y être "particulièrement attentif".