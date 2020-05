1er mai confiné à Grenoble : Amnesty International veut quand même faire passer son message

Tous les ans, le 1er Mai, les 4 groupes d’Amnesty Internationale de l’agglomération grenobloise tiennent un stand au Jardin de ville de Grenoble pour faire connaitre notamment leur action en faveur du respect du droit syndical dans le monde. Bien sûr, cette année, impossible de respecter cette tradition. Le défilé du premier Mai a même été annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Du jamais vu depuis 75 ans !

Le droit syndical bafoué dans le monde

Malgré tout, le responsable du relais syndical d'Amnesty International dans les Alpes, Rémy Grand, a tenu à faire passer son message dans les médias et sur les réseaux sociaux. "Le droit est sans cesse bafoué" explique Rémy Grand, en s'appuyant sur le rapport 2019 de la CSI, la Confédération syndicale internationale, qui classe 145 pays en fonction de 97 critères. "Dans ce rapport, il apparaît que 85% des pays ont enfreint le droit de grève. Le nombre de pays qui s'oppose à la création d'un syndicat est passé de 92 en 2018 à 107 en 2019. Le nombre de pays où les travailleurs ont été arrêtés est passé de 59 en 2018 à 64 en 2019." souligne Rémy Grand

Les dix pays où le sort des travailleurs est indigne, selon Amnesty International

Toujours dans ce rapport de la CSI, on apprend que des syndicalistes ont été assassinés dans dix pays : le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Honduras, l’Italie, le Pakistan, les Philippines, la Turquie et le Zimbabwe. Et que les dix pays les pires pour les travailleurs sont l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Bangladesh, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Kazakhstan, les Philippines, la Turquie et le Zimbabwe.

Militer malgré le confinement

"Malgré le confinement, on peut _continuer à être utile_" argumente Rémy Grand. "On peut faire ce que l'on appelle une Action Urgente qui consiste à écrire une lettre aux autorités d’un pays pour demander que les personnes menacées, en l’occurrence des syndicalistes ou des militants associatifs, soient protégés". Selon Rémy Grand, "de nombreux témoignages montrent que la situation des victimes s’en trouve souvent améliorée, après cette pression de l'opinion publique sur les gouvernements".