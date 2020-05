1er mai confiné : "marquer cette journée quoi qu'il advienne" pour la CGT Île-de-France

Valérie Lesage, secrétaire générale de l'union régionale CGT d'Île-de-France, était l'invité de France Bleu Paris. Le syndicat veut marquer cette journée du 1er mai sur les réseaux sociaux, et prépare le retour au travail des salariés.

On espère envahir les réseaux sociaux de banderoles ou photos symboliques

Un 1er mai confiné et sans défilé, une première "dommageable" pour la secrétaire de la CGT dans la région. "Il faut marquer cette journée quoi qu'il advienne. Avec le nombre de revendications portées en ce moment, on espère envahir les réseaux sociaux de banderoles ou photos symboliques".

Une grève à partir du 11 mai ?

Le syndicat continue de préparer le retour au travail des salariés. "On demande une véritable protection. Du matériel de prévention mais aussi la désinfection des locaux, de matériels et gestes barrières" précise Valérie Lesage". La CGT réfléchi à "toutes les possibilités" d'action à partir du 11 mai et du retour au travail, y compris une grève.