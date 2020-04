1er mai : des fleuristes bretons s'organisent pour livrer le muguet

Bien évidemment, en raison du confinement, la vente du muguet à la sauvette dans la rue comme le veut la tradition ne sera pas autorisée cette année. Mais elle sera possible en livraison ou dans d'autres commerces déjà autorisés à ouvrir comme les grandes surfaces. Pour continuer à maintenir leurs commerces, certains fleuristes s’organisent pour venir nous livrer les brins de muguet à la maison.

Un service de livraison de fleurs à Lannion

Dans les Côtes d'Armor, par exemple, la boutique Celtik Fleurs vient de mettre en place un service de click&collect (service qui permet aux consommateurs de commander en ligne pour ensuite retirer leur article dans un magasin de proximité) et de livraison de fleurs gratuite à Lannion et dans les communes limitrophes. Et dès à présent, il est possible de commander son muguet. L'artisan fleuriste précise que la boutique en ligne "s'étoffera au fur et à mesure de nos arrivages et de nos possibilités de réassort."

Pour continuer leur activité malgré le confinement, d'autres fleuristes comme Aux Fleurs de l'Enclos à Pleyben (29) réfléchissent à mettre en place des livraisons dans les prochains jours et à livrer à leur clients le muguet du 1er mai, symbole de bonheur.