1er-Mai en Mayenne : près de 500 personnes défilent à Laval

Le traditionnel défilé du 1er-Mai a réuni ce samedi matin près de 500 personnes à Laval, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires. Les manifestants ont réclamé, entre autres, l'augmentation des salaires et des pensions, et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Près de 500 manifestants se sont rassemblés, ce samedi 1er mai à Laval (Mayenne), à l'occasion de la Fête du travail. Dans le cortège, des travailleurs du public et du privé ont répondu à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO, FSU et Solidaires.

Les manifestants se sont rassemblés sur le parvis des Droits de l'Homme, à Laval (Mayenne), avant défiler vers le théâtre de la ville. © Radio France - Ambre Rosala

"Le 1er mai, pas question de déconfiner nos revendications", martèlent les syndicats. Parmi elles : l'augmentation des salaires et des pensions, le retrait de la réforme de l'assurance chômage et du projet de loi de sécurité globale, la réouverture des lieux de culture, ou encore la fin de l'état d'urgence sanitaire. "L'actualité de ce 1er mai, ce sont les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire", explique l'intersyndicale. "La pauvreté gagne du terrain, en particulier chez les jeunes et chez les travailleurs précaires. _Et ce n'est pas aux travailleurs de payer la crise._"

Prèsde 500 manifestants, dont des intermittents du spectacle, ont défilé à Laval (Mayenne) ce samedi 1er mai. © Radio France - Ambre Rosala

Les manifestants se sont d'abord rassemblés sur le parvis des Droits de l'Homme. Ils ont ensuite défilé le long des quais, avant de rejoindre le théâtre de Laval. Ils y ont retrouvé les intermittants du spectacle qui occupent le bâtiment depuis le 17 mars.